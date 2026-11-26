El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez-Andrades (centro), durante el viaje realizado a México. - ULE

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reforzado su cooperación académica con México a través de una visita institucional a Ciudad de México y Guadalajara, encabezada por el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, que ha permitido avanzar en la puesta en marcha de un doble grado internacional con la Universidad Panamericana del ámbito de las Ingenierías.

Se trata, según ha destacado el vicerrector, de una propuesta en la que ambas universidades trabajan desde hace meses y que ha permitido concretar los itinerarios académicos que seguirán los estudiantes de cada institución, con el objetivo de establecer un programa que permita obtener una doble titulación

"Este proyecto representa un paso importante en la construcción de una colaboración académica estable, que permitirá ampliar las oportunidades de formación internacional y reforzar los vínculos entre ambas universidades", ha señalado Benítez-Andrades, que ha recordado que el siguiente paso será formalizarla mediante el correspondiente convenio después de que el proyecto cuente con la conformidad de las dos instituciones universitaria.

Esta cuestión fue uno de los principales asuntos abordados durante la visita institucional, que también incluyó reuniones con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), orientadas a identificar nuevas oportunidades de colaboración académica, movilidad e investigación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En el caso de la Universidad de Guadalajara, ambas instituciones trabajarán en una hoja de ruta que permita concretar futuras iniciativas de cooperación, entre las que figura la organización de un encuentro para intercambiar experiencias sobre estrategias institucionales.

NUEVAS POSIBILIDADES DE MOVILIDAD

Por su parte, la reunión con la UNAM permitió analizar tres posibles dobles titulaciones de máster en los ámbitos de Enfermería, Lingüística y Ciencias de la Tierra, así como abordar nuevas posibilidades de movilidad para estudiantes de la ULE y reforzar las colaboraciones investigadoras que ya existen entre ambas universidades.

La promoción de la oferta académica de la ULE fue otro de los ejes de la visita, con la participación de la delegación leonesa en las ferias internacionales Europosgrados, celebradas en Ciudad de México y Guadalajara y que reunieron a 86 universidades europeas, 16 de ellas españolas. Estos encuentros permitieron dar a conocer los másteres y programas de doctorado de la Universidad entre estudiantes interesados en continuar su formación en Europa y atender consultas sobre las oportunidades académicas que ofrece la institución.

Durante la visita, Benítez-Andrades participó en la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en la que abordó el papel de las alianzas entre universidades como motores de innovación y desarrollo. La asociación agrupa a más de 280 instituciones de educación superior de México y la representación española en el encuentro estuvo integrada por las universidades de León y Sevilla.