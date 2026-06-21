La ULE estudia la relación entre la disputa actual por recursos minerales y la carrera por el oro en la Antigua Roma

La ULE estudia la relación entre la disputa actual por recursos energéticos y la carrera por el oro en la Antigua Roma - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de León (ULE), realizado por el investigador Javier Fernández Lozano, ha analizado las similitudes entre la actual competencia mundial por el control de materias primas estratégicas como el litio, las tierras raras, el cobre o el wolframio con la carrera por el oro que impulsó la expansión del Imperio romano.

Este trabajo de la Fernández Lozano ha recuperado la mirada del escritor romano Plinio el Viejo para interpretar algunos de los grandes desafíos geopolíticos del siglo XXI, según ha expresado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

De acuerdo con las explicaciones del investigador, la competencia por los recursos minerales indispensables para la transición energética, la industria ecológica y la defensa condiciona "cada vez más" las relaciones entre las grandes potencias y ayuda a comprender fenómenos actuales como "la creciente rivalidad entre Estados Unidos, China o Rusia".

Asimismo, Fernández Lozano ha recordado que hace casi 2.000 años Plinio el Viejo ya advertía de que la ambición por la riqueza llevaba a los romanos a "penetrar en las entrañas de la tierra" en busca de oro.

Aquella explotación minera desempeñó un papel "fundamental" en la consolidación del poder de Roma y tuvo "una especial relevancia" en el noroeste de Hispania, donde territorios como Asturia, Gallaecia y Lusitania se convirtieron en importantes centros productores y dejaron como legado paisajes mineros como Las Médulas en la provincia de León.

LA PUGNA POR RECURSOS NATURALES

A juicio del investigador de la Escuela de Minas, aquellas reflexiones mantienen una "sorprendente vigencia", en un contexto internacional marcado por "la incertidumbre económica, los conflictos armados y la creciente pugna por el acceso a los recursos naturales, más allá del oro".

Materias primas como el litio, el níquel, el cobre, el cobalto, el wolframio o las tierras raras se han convertido en recursos esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas, la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de energías renovables o la industria de defensa.

Al respecto, el investigador ha explicado que el control de estos materiales alimenta "nuevas formas de competencia geopolítica" que recuerdan en muchos aspectos a antiguas dinámicas coloniales, y además ha señalado que estos recursos se concentran en "zonas muy concretas del planeta", lo que hace que su extracción y procesamiento dependan de un número reducido de países e incremente, por ello, su valor estratégico.

Por otra parte, el trabajo ha señalado que el contexto internacional marcado por la guerra de Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y la incertidumbre económica ha devuelto protagonismo al oro como activo refugio.

La compra de reservas por parte de los bancos centrales y el aumento de la demanda internacional han contribuido a situar su precio en máximos históricos, por lo que se ha reforzado nuevamente su papel estratégico en la economía mundial.

En colaboración con el investigador de la Universidad Internacional de La Rioja Enrique Ferrari, Fernández Lozano ha combinado historia, geología, arqueología y análisis geopolítico para reflexionar sobre una cuestión que sigue "plenamente vigente" desde la Antigüedad hasta la actualidad.