La ULE explora los vínculos entre los cuentos de hadas, los mitos y el cine en una conferencia el 20 de octubre

Irene del Canto Mínguez, investigadora predoctoral de la ULE, conducirá la conferencia 'La doncella ante la bestia del espejo, un recorrido fílmico'. - ULE

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León (ULE) propone un recorrido por los vínculos entre los cuentos tradicionales, los relatos míticos y el cine en la novena conferencia del II Ciclo 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente', que tendrá lugar el próximo día 20 de octubre a las 19.30 horas en la Fundación Sierra Pambley.

Bajo el título 'La doncella ante la bestia del espejo, un recorrido fílmico', Irene del Canto Mínguez, investigadora predoctoral de la ULE, analizará cómo perviven y se transforman en la pantalla los simbolismos asociados al encuentro entre la doncella y la bestia, un motivo presente en los cuentos de hadas y en distintas narraciones míticas.

La conferencia partirá de relatos como 'La Bella y la Bestia' y de las referencias al universo de Lewis Carroll para avanzar hacia propuestas cinematográficas de los años setenta y llegar hasta 'Twin Peaks', la serie de David Lynch. El recorrido permitirá examinar cómo estas obras reinterpretan los relatos tradicionales y sus significados en torno al deseo, el poder y el paso a la vida adulta, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Graduada en Historia del Arte por la Universidad de León y máster en Cultura y Pensamiento Europeo, Del Canto es miembro del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica y desarrolla su investigación en el departamento de Patrimonio Artístico y Documental gracias a un contrato predoctoral FPU. Su trabajo aborda, entre otras líneas, el simbolismo, la mitocrítica y el análisis del cine y los cuentos de hadas. Además, es autora de la monografía 'La imagen reflejada: el arte a través del espejo'.