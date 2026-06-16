La ULE fija la vista en el espacio, que vive un momento "único" en Europa

Inauguración del curso de verano de la ULE Constelaciones de Satélites. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León ha inaugurado este martes el curso de verano Constelaciones de Satélites, con el que se impulsa entre los estudiantes el conocimiento del espacio, que vive un momento "único" en Europa.

Así lo ha expresado durante el acto inaugural Miguel Belló Mora, excomisionado para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial y exdirector en funciones de la Agencia Espacial Española. Belló ha señalado que Europa prepara un presupuesto para los próximos años que prevé multiplicar por cinco la inversión para el espacio.

Además, ha destacado la aportación y la contribución de España a la Agencia Espacial Europea (ESA), actualmente con mucha más actividad y un papel "mucho más importante". Además, se ha referido a los astronautas leoneses Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso y ha recalcado la importancia del talento en esta área.

Miguel Belló se ha pronunciado de este modo en la inauguración del curso de verano de la ULE Constelaciones sobre Satélites, donde ha puesto de manifiesto la importancia del talento para el sector. "Por eso este evento es muy importante, porque está la Universidad junto con las empresas. El sector os necesita", ha transmitido a los alumnos del curso.

El acto inaugural también ha contado con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González; el alcalde de León, José Antonio Diez; el director de Usuarios de la Agencia Espacial Española (AEE), Nicolás Martín y el director del curso y catedrático de Ingeniería Aeroespacial Jesús Gonzalo de Grado.

Nicolás Martín se ha referido al objetivo de la AEE de continuar con la descentralización y fomentar la actividad espacial fuera de Madrid, para llegar a todas las regiones de España.

Por su parte, Jesús Gonzalo de Grado ha señalado que en los últimos tres años se han lanzado más satélites que en toda la historia de la carrera espacial y en la actualidad estos satélites trabajan en constelaciones.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD

Asimismo, ha recordado que la ULE forma parte de numerosos proyectos en este ámbito nacionales e internacionales y la ESA abrió hace unos años la incubadora de empresas, que tiene ya cuatro compañías con buenos resultados.

En cuanto al futuro de las constelaciones de satélites, ha apuntado que se han explotado como negocio y como nuevo entorno de nuevas aventuras, servicios y también de basura espacial. En este sentido, la ULE cuenta con un proyecto "grande y muy prometedor" para mejorar el conocimiento de dónde se encuentra toda la basura que da vueltas alrededor de la Tierra de la mano del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), que se desarrolla con técnicas modernas que tienen "mucho éxito" por el momento.

El curso de verano Constelaciones de Satélites reunirá en el Palacio Conde Luna entre hoy y mañana a los principales actores nacionales implicados en el desarrollo de satélites y tecnologías clave, en una iniciativa que ha sido impulsada por el departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial, con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl).