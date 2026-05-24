ULE y Fundación MonteLeón renuevan su convenio para premiar la excelencia académica en el doble grado de ADE y Derecho

Archivo - La Rectora De La ULE, Nuria González, Y El Presidente De La Fundación Monteleón, Francisco José García Paramio, Tras La Firma Del Convenio. - ULE - Archivo

LEÓN 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Fundación MonteLeón han renovado su convenio para premiar la excelencia académica con un reconocimiento al mejor expediente en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho.

La rectora de la ULE, Nuria González, y el presidente de la Fundación MonteLeón, Francisco José García Paramio, han suscrito esta semana el convenio que permitirá dar continuidad al reconocimiento al mejor expediente académico del mencionado programa, que contempla un premio dotado con 500 euros y que será entregado durante el acto de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Durante la firma del documento, la rectora de la ULE ha agradecido la "voluntad constante" de colaboración de la Fundación Monteleón con la institución académica, en una apuesta de ambas instituciones por el "talento, el esfuerzo y la excelencia universitaria".

Una relación que, según ha señalado González, "refuerza la conexión entre la Universidad y la sociedad". "Cuando una entidad apuesta por el talento universitario, no solo está reconociendo trayectorias individuales, sino contribuyendo activamente a impulsar el futuro de nuestra tierra", ha aseverado, según un comunicado de la ULE recogido por Europa Press.

Por su parte, el presidente de la Fundación MonteLeón ha destacado el "compromiso" de la entidad con la educación, la investigación y la cultura del esfuerzo como "pilares fundamentales", y ha reiterado la voluntad de "seguir fortaleciendo" la colaboración con la ULE.

En el acto han estado presentes también el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila.