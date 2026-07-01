ULE y Fundos refuerzan su alianza con actividades conjuntas de divulgación, formación y transferencia de conocimiento

El director general de Fundos, José María Viejo y la rectora de la Universidad de León, Nuria González tras firmar el acuerdo de colaboración. - ULE

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) han reforzado su alianza con la firma de un nuevo convenio marco de colaboración destinado a impulsar proyectos conjuntos de divulgación, formación y transferencia de conocimiento.

El acuerdo, según ha destacado la rectora de la Universidad de León, Nuria González, consolida una colaboración que se ha fortalecido a lo largo de los años y establece un nuevo marco de cuatro años para seguir con el desarrollo de iniciativas de interés común.

"Hoy consolidamos y reforzamos una relación que ya ha demostrado su utilidad y que ambas instituciones comparten la voluntad de acercar la cultura, el patrimonio y el conocimiento a la ciudadanía", ha señalado la rectora, que ha puesto en valor el dinamismo con el que Fundos impulsa la actividad cultural de la provincia, como quedó reflejado en la reciente inauguración del nuevo espacio expositivo del Museo Casa Botines Gaudí, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el director general de Fundos, José María Viejo, ha definido a la Universidad de León como un aliado "fundamental" y ha puesto en valor los lazos históricos que unen a ambas instituciones. Además, ha recordado que una de las entidades de las que procede Fundos, la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, participó en el impulso de la creación de la Universidad.

Tanto la rectora como el director general de Fundos han coincidido en que este nuevo convenio permitirá abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambas instituciones y de la sociedad leonesa y reforzará una alianza que se traducirá en proyectos culturales, educativos y de divulgación.

CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS O TALLERES

El convenio permitirá desarrollar de forma conjunta cursos, jornadas, seminarios, conferencias, talleres y otras actividades culturales y educativas, además de impulsar proyectos de divulgación y transferencia de conocimiento vinculados a ámbitos de interés común. Asimismo, favorecerá la participación de la ULE y de Fundos en iniciativas organizadas por ambas instituciones.

Un ejemplo de ello es la celebración del curso de verano de la ULE que acogerá un año más el Museo Casa Botines Gaudí entre los próximos días 13 y 15 de julio bajo el título 'El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI'.

El acuerdo contempla también la utilización de espacios e instalaciones de ambas entidades para el desarrollo de acciones conjuntas, la realización de prácticas curriculares y extracurriculares por parte del estudiantado de la Universidad, especialmente en el Museo Casa Botines Gaudí, así como el acceso de la comunidad universitaria a los fondos bibliográficos, documentales y museísticos de Fundos con fines docentes, culturales y de investigación.