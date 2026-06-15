La ULE gradúa a cien nuevos educadores físico-deportivos llamados a promover una sociedad más activa y saludable

La ULE gradúa a cien nuevos educadores físico-deportivos. - ULE

LEÓN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha celebrado el acto de graduación de los 100 estudiantes de la décimo tercera promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, una nueva generación de profesionales llamados a desempeñar un papel "esencial" en la promoción de estilos de vida activos, saludables y sostenibles.

La ceremonia, celebrada en el salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, ha estado presidida por el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, que ha destacado la importancia de una profesión que contribuye de forma directa al bienestar individual y colectivo a través de la promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludables.

"Los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte representan una profesión esencial para una sociedad más activa, saludable y sostenible. Su formación especializada, su compromiso con la excelencia y su capacidad para generar impacto positivo en las personas y las comunidades los convierten en agentes clave para el bienestar y el desarrollo social", ha recalcado.

Durante su intervención, Soto también ha reconocido la labor del profesorado de la Facultad y se ha referido a su capacidad para afrontar los retos derivados de la evolución constante del conocimiento científico, las transformaciones sociales o la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas, una tarea que, según ha resaltado, desempeñan desde el compromiso, la vocación y la mejora continua, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En esta misma idea ha incidido el decano de la Facultad, Juan Carlos Morante, que ha puesto en valor una formación universitaria basada en la evidencia científica, capaz de proporcionar a los egresados una preparación "sólida y versátil" para responder a las necesidades presentes y futuras de la profesión. Además, ha puesto de relieve la contribución del equipo docente y del personal técnico, de gestión, administración y servicios en la construcción de un modelo formativo "de excelencia".

La ceremonia ha contado con la participación de la profesora jubilada María Teresa Gómez Alonso, madrina de la promoción, que ha reflexionado sobre la importancia del movimiento y el ejercicio físico en la evolución y el bienestar de las personas, antes de dirigirse a los estudiantes desde una perspectiva más cercana y emotiva para recordar experiencias compartidas durante su etapa formativa.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Castilla y León, Cristina Vaquero, ha transmitido un mensaje de confianza en las competencias adquiridas y ha reivindicado el papel de los educadores físico-deportivos en ámbitos como la educación, la salud, el rendimiento deportivo y la gestión.

RECUERDO A GERARDO VILLA

El acto ha estado también marcado por el recuerdo al profesor Gerardo Villa Vicente, figura fundamental en el desarrollo de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de León y referente para varias generaciones de estudiantes y docentes.

Su legado académico, investigador y humano ha estado presente a lo largo de una ceremonia en la que estudiantes y profesorado han reconocido la huella que dejó en la Facultad y su contribución decisiva al crecimiento y consolidación de unos estudios que hoy constituyen "una referencia" en el ámbito de la actividad física y el deporte.