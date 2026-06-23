La ULE impulsa una alianza con Boñar, Puebla de Lillo y Reyero para revitalizar el Alto Porma

La jornada de la ULE 'Sembrando futuro en el Alto Porma: claves para el emprendimiento y la innovación en territorios rurales', desarrollada en el Ayuntamiento de Boñar. - ULE

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha impulsado una alianza con los municipios leoneses de Boñar, Puebla de Lillo y Reyero con el objetivo de avanzar en una estrategia de revitalización del Alto Porma mediante el impulso de la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento en la comarca.

El proyecto surgió a iniciativa del grupo de investigación de Dirección de Empresas de la Universidad de León, que, junto con la Asociación Amigos de Utrero y los ayuntamientos de Boñar, Puebla de Lillo y Reyero, ha impulsado un grupo de trabajo orientado a identificar oportunidades, diseñar proyectos y promover acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de este territorio de montaña.

Según ha explicado la investigadora Suca Muñoz, que lidera este proyecto, la iniciativa partió de una preocupación compartida por la evolución demográfica, económica y social de la comarca. Las primeras reuniones permitieron analizar cuestiones relacionadas con la pérdida de población, el envejecimiento demográfico, la desaparición progresiva de actividad económica y las dificultades para generar oportunidades capaces de favorecer el arraigo de población joven y activa en el territorio.

Fruto de este proceso la ULE y los tres municipios suscribirán próximamente un convenio marco de colaboración que establece las bases para el desarrollo de actuaciones conjuntas en ámbitos como la formación, la innovación, el emprendimiento, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de construir una estrategia compartida de revitalización comarcal.

"El convenio permitirá avanzar hacia un modelo de colaboración estable y estructurado entre la Universidad y el territorio, orientado a generar conocimiento útil, fortalecer las capacidades locales y contribuir al desarrollo sostenible y equilibrado del Alto Porma", ha destacado Muñoz.

El acuerdo servirá además como marco para la futura firma de convenios específicos con cada uno de los ayuntamientos, lo que permitirá concretar proyectos y actuaciones adaptadas a las necesidades y potencialidades de cada municipio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS

Entre las líneas de trabajo previstas figuran el impulso del emprendimiento, la formación especializada vinculada a las necesidades reales de la comarca, la innovación aplicada al territorio, la transferencia de conocimiento, el apoyo al arraigo profesional y la valorización de los recursos turísticos, naturales y culturales del Alto Porma.

La colaboración contempla además la participación de distintos grupos de investigación y áreas de conocimiento de la Universidad de León para favorecer un enfoque multidisciplinar que permita abordar los desafíos del territorio desde perspectivas complementarias y generar propuestas con impacto real sobre el desarrollo local.

'SEMBRANDO FUTURO'

Como primera muestra de esta colaboración, el Ayuntamiento de Boñar acogió la jornada 'Sembrando futuro en el Alto Porma: claves para el emprendimiento y la innovación en territorios rurales', en la que participaron representantes institucionales, asociaciones de la comarca, profesorado y estudiantes de la Universidad de León.

Durante el encuentro, estudiantes del Grado en Turismo presentaron propuestas elaboradas sobre retos reales relacionados con el desarrollo de la comarca, abordando cuestiones vinculadas al turismo sostenible, la innovación territorial y la generación de nuevas oportunidades económicas.

ESPACIO DE REFLEXIÓN COMPARTIDA

La actividad permitió además abrir un espacio de reflexión compartida sobre el papel que pueden desempeñar la colaboración institucional, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento en el futuro del medio rural.

La jornada sirvió además para reforzar, según ha explicado Muñoz, los vínculos entre la Universidad y el territorio y evidenciar el potencial de la colaboración entre administraciones, tejido asociativo y comunidad universitaria como herramienta para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural.

Con esta iniciativa la Universidad de León pretende reafirmar su voluntad de poner el conocimiento, la investigación y la innovación al servicio de los retos del territorio, así como a contribuir a generar nuevas oportunidades de desarrollo en una comarca con un importante potencial natural, social y económico.