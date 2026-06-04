ULE impulsa un estudio pionero en el Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca para analizar la experiencia turística

Equipo investigador de la ULE que participa en el estudio en el Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca-Euskal Kostaldeko Geoparkea. - ULE

LEÓN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca-Euskal Kostaldeko Geoparkea (Guipúzcoa) y el Neurolab de la Universidad de León (ULE) desarrollan un proyecto de investigación "pionero" centrado en analizar cómo los turistas viven y procesan, a nivel cognitivo y emocional, su experiencia en este enclave natural de "extraordinario" valor geológico y ambiental.

El estudio ha sido diseñado de forma conjunta entre el equipo investigador de la ULE, formado por Aroa Costa Feito, Itziar Martínez Valdueza, Ana González Fernández, Carmen Santos, Silvia Fernández Martínez y Norberto Muñiz Martínez; el coordinador científico de Geoparkea, Asier Hilario Orús y su gerente, Leire Barriuso Astigarraga.

La investigación evalúa el impacto que generan tanto las visitas guiadas como las realizadas de manera autónoma sobre variables "clave" como la emoción, la atención, el recuerdo de la experiencia o el compromiso de los visitantes con la conservación de la naturaleza y del patrimonio geológico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El equipo del 'Neurolab' emplea técnicas neurofisiológicas avanzadas que permiten medir, de forma objetiva y en tiempo real, las respuestas de los participantes durante la experiencia turística. El estudio se complementa además con información cualitativa a través de entrevistas realizadas a los visitantes.

Esta iniciativa combina neurociencia, turismo, interpretación del patrimonio y conservación de la naturaleza y consolida una línea de investigación emergente centrada en comprender cómo las experiencias turísticas pueden contribuir a generar una mayor conexión con la naturaleza y una mayor sensibilización hacia su conservación.

NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El estudio supone del mismo modo un avance innovador en la aplicación de la neurociencia a la educación ambiental, lo que abre nuevas vías para diseñar experiencias turísticas más memorables y transformadoras. La investigación sitúa a Geoparkea como un laboratorio vivo de innovación en turismo y conservación y refuerza el papel de la ciencia en el desarrollo de modelos turísticos más comprometidos con el territorio.

Este proyecto ha sido seleccionado para recibir las ayudas anuales que el Geoparque de la Costa Vasca destina al fomento de la investigación científica.