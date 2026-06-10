La ULE impulsa una publicación y unas jornadas sobre el wolfram que conectan el legado histórico minero con el futuro

La Diputación de León ha acogido la presentación de la jornada 'El camino a la montaña negra del Wolfram'y la publicación del libro 'Wolfram. El camino negro', impulsadas por la ULE. - ULE

LEÓN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha acogido este miércoles la presentación de la jornada 'El camino a la montaña negra del Wolfram', que tendrá lugar mañana en Corullón y la publicación del libro 'Wolfram. El camino negro', ambas iniciativas impulsadas por la Universidad de León (ULE), que permiten conectar el legado histórico minero leonés con el futuro del territorio.

El acto ha sido presidido por Emilio Manuel Martínez Moral, diputado delegado del área de Cultura Arte y Patrimonio, que ha estado acompañado por el alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias González; la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez Fernández; el director del área de Publicaciones de la Institución académica, José Manuel Trabado Cavado y los profesores Joan María Thomás (Universidad Rovira y Virgili), José Ramón Rodríguez (ULE), y Rosa Arburua Goienetxe (Universidad del País Vasco), coordinadora del libro.

Emilio Manuel Martínez ha manifestado que el objetivo de las jornadas y la publicación no es solo poner en valor el patrimonio histórico y minero leonés, sino también conectar ese legado con el futuro del territorio y dar a conocer el "incalculable valor" de los yacimientos mineros de El Bierzo, especialmente el de la emblemática 'Peña del Seo'.

Para el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, este entorno no solo representa un capítulo "fascinante" de la historia y de la economía industrial del siglo pasado, sino que es un pilar "clave" en la memoria colectiva leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación para El Bierzo y alcalde de Corullón ha definido la iniciativa como "una gran oportunidad" para ingenieros de minas, geólogos, historiadores, documentalistas, geógrafos, divulgadores y todo tipo de público que esté interesado en la historia, la sociedad y la cultura mineras de la provincia de León.

También ha destacado que el libro permite conocer los pormenores del Wolfram y todo lo que supuso para El Bierzo, al tiempo que ha animado a la población a visitar el municipio y el Centro de Recepción de Visitantes La Montaña Negra, donde se celebrará la jornada mañana.

DIÁLOGO Y PENSAMIENTO CRÍTICO

En su intervención, Raquel Domínguez ha defendido el papel de la ULE como agente de transformación territorial. "La Universidad no puede vivir de espaldas a su entorno ni quedarse encerrada entre sus muros", ha explicado, al tiempo que ha señalado que esta iniciativa representa "un ejemplo" de la esencia de la extensión universitaria, el deber de compartir el conocimiento, descentralizar la cultura y tejer espacios abiertos de diálogo y pensamiento crítico.

El organizador del encuentro, José Ramón Rodríguez Pérez, ha expresado que las jornadas forman parte del compromiso de la ULE con el desarrollo territorial y la divulgación del patrimonio, además de reivindicar el pasado minero de la comarca y destacar la actualidad del debate sobre las materias primas estratégicas.

Según ha declarado, todo el mundo quiere ser autosuficiente en materias primas y el wolframio es una de las materias críticas identificadas por la Unión Europea, por lo que el momento actual es "muy oportuno" para desarrollar estas jornadas.

EVITAR "EL LIMBO DE LO EFÍMERO"

El director del área de Publicaciones de la ULE ha afirmado que el libro 'Wolfram. El camino negro' es una obra colectiva que recoge y amplía investigaciones desarrolladas en encuentros anteriores que surgió con la intención de evitar que aquellas reflexiones "quedasen en el limbo de lo efímero". La publicación, además, permitirá que los contenidos de las jornadas trasciendan el momento en que fueron expuestos y se conviertan en un material de consulta.

Finalmente, Joan María Thomàs ha subrayado que la divulgación de este legado abre nuevas oportunidades para el territorio, porque tiene un potencial "extraordinario" en los ámbitos turístico y de historia cultural.