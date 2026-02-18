La ULE impulsará en Costa Rica el patrimonio natural y cultural mediante el turismo

Representantes de la Universidad de León y de la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario han suscrito un convenio para impulsar el patrimonio natural y cultural mediante el turismo. - ULE

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario han suscrito recientemente un convenio marco mediante el cual se impulsará el patrimonio cultural y natural a través del turismo.

El acuerdo establece el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y promover acciones conjuntas en los ámbitos de la investigación, la formación y el desarrollo de un modelo de turismo que apoye a las poblaciones rurales y que sea regenerativo.

Así, se determina un marco de cooperación orientado a apoyar a la Cámara en el impulso de iniciativas turísticas que contribuyan al desarrollo de las zonas rurales, al tiempo que fomentan la conservación de la biodiversidad y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural a través de las actividades turísticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El convenio pone un énfasis especial en la colaboración entre el ámbito académico y el sector turístico comunitario, favoreciendo el intercambio de conocimientos, la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos que promuevan un turismo donde no solo se minimicen los impactos negativos, sino que contribuya activamente a la restauración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las economías rurales.

Con la firma de este convenio, la ULE pretende reafirmar su compromiso con la investigación orientada a los retos globales y el desarrollo sostenible. Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en el diseño y ejecución de iniciativas que permitan generar conocimiento científico, apoyar la toma de decisiones en el sector y reforzar modelos de turismo responsables, inclusivos y alineados con los principios de conservación de la biodiversidad.

La firma tuvo lugar en Alajuela (Costa Rica), en un acto que contó con la presencia de Ana González Fernández, directora del departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE; Jorge Fallas Cascante, presidente de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario; Aroa Costa Feito, profesora ayudante doctora de la ULE y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN, grupo de trabajo de Turismo y Áreas Protegidas (Tapas) y Lorena Vargas Bolaños, fiscal de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario y gerente de Biocaminatas.