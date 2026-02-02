La ULE inaugura la exposición 'Memoria de los incendios' y "refuerza" la preparación de León frente al fuego

La rectora Nuria González, durante la presentación de la exposición. - ULE

LEÓN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recuerdo de un territorio "herido por el fuego" se convierte en "imagen, reflexión y compromiso" en la exposición 'Memoria de los incendios en León y El Bierzo' que este lunes se ha inaugurado en el Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León.

La muestra es el resultado del concurso que convocó la Universidad de León (ULE) tras los incendios forestales que marcaron el pasado verano la provincia, que reunió a más de 120 fotografías, de las que 20 forman parte de la exposición física, mientras que la totalidad de las imágenes se pueden ver en formato digital.

Todas ellas constituyen, según ha destacado la rectora Nuria González, un "valioso testimonio visual de lo ocurrido, desde distintas miradas y momentos, antes, durante y después de los incendios, y con el que la Universidad reafirma su compromiso con la memoria, la concienciación ambiental y la reflexión colectiva".

La rectora ha subrayado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, el papel de la cultura y de la creación artística como "herramientas de sensibilización social", a la par que ha destacado que la exposición es "una invitación a mirar al futuro con optimismo", a "confiar" en la capacidad de los paisajes "para regenerarse y volver a mostrar la fuerza y la belleza de un patrimonio natural" que forma parte de la "identidad" de León.

Una línea en la que ha coincidido el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, que ha destacado la calidad de las obras presentadas, a la par que ha puesto en valor "la capacidad de la fotografía para reflejar el impacto social y territorial de la tragedia vivida".

ULEGIF, RESPUESTA EN EL TERRITORIO

Muestra de ese compromiso es la labor desarrollada durante estos meses por Ulegif, "el grupo que reúne a más de un centenar de investigadores de diferentes ámbitos para dar una respuesta multidisciplinar frente a los incendios forestales, abordando no solo no solo la regeneración de los ecosistemas y la prevención, sino también el impacto social, patrimonial, ganadero y sanitario de los incendios".

"El pasado verano nuestra provincia concentró más del 30 por ciento de las más de 300.000 hectáreas quemadas en toda España. Una situación ante la que la Universidad no podía permanecer ajena poniendo a disposición del territorio el conocimiento acumulado durante décadas en distintos ámbitos relacionados con los incendios forestales", ha destacado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de octubre el grupo ha centrado su labor en el asesoramiento a instituciones y territorios que han solicitado apoyo técnico y científico, con actuaciones en zonas como Boca de Huérgano, Valdeón, Filiel, Astorga, Riaño o Páramo del Sil, entre otras. Un trabajo que, según ha destacado el vicerrector, ha resultado "especialmente útil" para dar respuesta a "problemas concretos planteados por la población afectada y facilitar la interacción con las administraciones".

De cara a los próximos meses, Ulegif avanza hacia "una nueva fase centrada en la prevención, con la organización de actividades formativas y divulgativas en distintos puntos de la provincia antes del verano, dirigidas tanto a la ciudadanía como al ámbito educativo, con el objetivo de trasladar conocimiento científico y contribuir a una mejor preparación frente a futuros incendios".

Una labor que conecta directamente con el espíritu de la exposición que se ha inaugurado este lunes y que podrá visitarse hasta el próximo 7 de marzo, cuando se trasladará traslado al Campus de Ponferrada, "reforzando así su vocación de llegar a todo el territorio y de contribuir a mantener viva la memoria de lo ocurrido".

ENTREGA PREMIOS

El acto de inauguración ha servido para hacer entrega de los premios a los autores de las cuatro obras ganadores, así como para realizar un reconocimiento público a los servicios de extinción de incendios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las distintas administraciones, entidades y organizaciones que participaron en el operativo desplegado durante los incendios.

La inauguración ha contado con representantes del ámbito militar, de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, así como responsables de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León, los equipos de lucha contra incendios forestales y Protección Civil. Un agradecimiento que la rectora ha hecho extensivo a todos los profesionales y voluntarios que, aunque no han podido estar presentes, contribuyeron de manera decisiva en aquellos momentos.

Los premios han recaído en Herminia Pérez Paradelo, en la categoría 'Antes' por la obra 'Renacer', una imagen que muestra el paisaje de Las Médulas al amanecer antes de que el fuego las tiñeses de negro; en Diego Fernández Martín, en la categoría 'Durante', por 'Sudor, lágrimas y ceniza', una fotografía que capta a una hilera de brigadistas observando los efectos de las llamas; y en Isabel Turrado Almanza, en la categoría 'Después', por 'Pareidolia Devastación', una imagen de un tronco calcinado que, como consecuencia del fuego, adopta una forma singular y evocadora, invitando al espectador a reconocer figuras y significados en la devastación.

En la sección reservada a la comunidad universitaria, el primer premio en la categoría 'Después' ha sido concedido a José Manuel Azabal Lumbreras por la obra 'A través de las cenizas', una imagen que enmarca los efectos del incendio a través de una ventana natural del paisaje, subrayando la transformación del territorio tras el paso del fuego. El jurado ha declarado desiertos los premios de las categorías Antes y Durante en esta sección.