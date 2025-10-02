La ULE e Incibe programan una jornada en Villaquilambre sobre ciberseguridad rural con perspectiva de género

Cartel de la jornada 'Ciberseguridad rural con perspectiva de género' que se desarrollará en Villaquilambre (León). - INCIBE

La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León (ULE), que forma parte del Programa de Cátedras de Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha programado la jornada 'Ciberseguridad rural con perspectiva de género' que se desarrollará el próximo día 10 de octubre en colaboración con el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer e Igualdad (CIAMI) del Ayuntamiento de Villaquilambre.

Se trata de una iniciativa dirigida a mujeres y hombres del ámbito rural interesados en reforzar sus conocimientos en ciberseguridad y en la prevención de violencias en el entorno digital.

El programa se extenderá entre las 9.30 y las 14.30 horas y contará con tres sesiones centrales sobre igualdad y violencias desde el ámbito analógico al digital; la protección de los dispositivos y cuentas frente a riesgos digitales y la ciberseguridad con perspectiva de género.

La jornada ofrecerá un espacio de reflexión, formación y sensibilización sobre los riesgos y amenazas en Internet, con especial atención a las brechas de género y a la necesidad de promover un uso seguro y responsable de la tecnología. Además, se presentarán recursos como las líneas 016 de atención a víctimas de violencias digitales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta actividad las instituciones organizadoras refuerzan su compromiso con la igualdad, la inclusión social y la capacitación digital de la ciudadanía en el ámbito rural.

La inauguración contará con la asistencia del alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez; la concejala de Igualdad y Juventud, Berta Llamazares; la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez; la directora de la Cátedra de Ciberseguridad, Adriana Suárez y la directora de la jornada, Tamara Álvarez.