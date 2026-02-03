La ULE incorpora a 176 nuevos estudiantes internacionales

Acto de bienvenida a los 176 nuevos estudiantes internacionales de la ULE. - ULE

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha dado la bienvenida este martes a los 176 nuevos estudiantes internacionales que este semestre cursarán estudios de grado y que se suman a los 150 del primer semestre que han decidido continuar su estancia durante todo el curso académico.

Se trata de una jornada "clave" para su orientación e integración en la vida universitaria, en la que los nuevos estudiantes han podido resolver dudas sobre su estancia y familiarizarse con el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad.

Este primer contacto contribuye a facilitar su adaptación, reforzar su vinculación con la institución y potenciar la interacción con compañeros y personal universitario desde el inicio de su experiencia en León.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, ha sido el encargado de darles la bienvenida a una Universidad en la que, según ha destacado, la internacionalización es un "pilar fundamental" porque permite a los estudiantes adquirir no solo formación académica, sino también competencias interculturales y experiencia profesional que enriquecen su desarrollo personal y su futuro profesional.

Muestra de ello, ha continuado, es que son cada vez más los estudiantes extranjeros los que eligen la ULE para cursar sus estudios universitarios. "Cada año incrementamos en torno a un 5 por ciento el número de estudiantes que nos eligen, tanto en movilidad como en matrículas regulares gracias también a programas como las becas Talent, que facilitan que estudiantes con buen rendimiento académico puedan venir a la Universidad de León con apoyo en matrícula y desplazamiento", ha agregado.

México, con 50 estudiantes, es la nacionalidad más numerosa, seguida de Italia (35) y Colombia (11), en una convocatoria en la que además se han sumado estudiantes procedentes de países menos habituales como son Moldavia, Georgia, Bosnia, Armenia, Mozambique o Nigeria.

Por facultades, Ciencias Económicas y Empresariales sigue atrayendo al mayor número de estudiantes de movilidad, con un total de 69, seguida por la Faculta de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho, con 22 y 21 respectivamente, y la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (18).

SEMANA DE BIENVENIDA

Este primer contacto institucional se enmarca en la Semana de Bienvenida que se inició ayer con una chocolatada, donde los estudiantes pudieron tener un encuentro con las madrinas y padrinas del programa de acogida de Aegee.

La programación continuará este miércoles con una jornada de presentación de los servicios de la Universidad de León y una gymkana en el Campus de Vegazana, para dar paso el jueves a una visita guiada por la ciudad de León, que incluirá una parada en el Ayuntamiento de León, donde los estudiantes serán recibidos por el alcalde.

La programación terminará este viernes con una salida por la provincia, concretamente a la Montaña Central, donde los estudiantes disfrutarán de una comida tradicional. La Semana de Bienvenida de los estudiantes internacionales no solo facilita su adaptación al entorno académico, sino que también promueve la creación de vínculos entre compañeros de distintas nacionalidades, contribuyendo a fortalecer la dimensión internacional y multicultural de la institución.