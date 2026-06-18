La ULE incorpora a su patrimonio una reinterpretación de 'El jardín de las delicias' realizada por 91 artistas leoneses

El Albéitar (León) alberga una reinterpretación de 'El jardín de las delicias' de El Bosco realizada por artistas leoneses. - ULE

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha incorporado a su patrimonio una reinterpretación colectiva de 'El jardín de las delicias' de El Bosco realizada por 91 artistas leoneses.

Pintores, ilustradores, grabadores y creadores han participado en esta iniciativa de gran formato centrada en uno de los trípticos más célebres de la historia del arte que desde ahora forma parte del fondo artístico de la Universidad de León.

La pieza, de 220 por 289 centímetros y estructurada en una tabla central y dos paneles laterales, ya puede verse en el Teatro El Albéitar, donde ha sido instalada después de que se materializara la donación por parte de Pablo Martínez García, coordinador y comisario de la exposición 'Un jardín habitado', de la que constituyó su obra central.

La donación ha sido formalizada por la rectora de la Universidad de León, Nuria González; el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto; el director del Área de Actividades Culturales, Iván Rega y responsables del Ateneo Cultural El Albéitar, quienes han agradecido el gesto de Pablo Martínez García y han destacado el valor artístico de una obra "única y singular".

Para la elaboración del tríptico de El Bosco la imagen de la obra original fue fragmentada en 91 secciones independientes que fueron distribuidas entre los creadores, quienes intervinieron cada una de ellas para aportar su propio lenguaje artístico antes de volver a ensamblarlas en una única composición, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Precisamente la elección de El jardín de las delicias respondió a la "extraordinaria" riqueza visual de la obra. "Se eligió porque cualquiera de sus fragmentos ofrecía elementos sobre los que trabajar. No había espacios vacíos y cada artista podía aportar su propia interpretación manteniendo al mismo tiempo la continuidad del conjunto", ha señalado el comisario.

LA PERSONALIDAD Y LA MIRADA DE CADA PARTICIPANTE

El resultado es una pieza que conserva la estructura reconocible del original, pero que incorpora la personalidad y la mirada de cada uno de los artistas participantes y se convierte en una muestra representativa de la diversidad creativa leonesa contemporánea.

La obra puede contemplarse desde este jueves de forma permanente en el Teatro El Albéitar, uno de los principales espacios culturales de la Universidad y sede habitual de una amplia programación de artes escénicas, exposiciones, música y actividades abiertas a toda la sociedad.

"La Universidad de León era el lugar idóneo porque es un espacio con público joven que se renueva cada curso. Reunir en una sola obra la aportación de 91 artistas leoneses no es algo habitual y quería que pudiera verla la mayor cantidad de gente posible", ha destacado Martínez García.