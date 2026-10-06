ULE inicia una nueva etapa con el impulso de la Estrategia de IA, que promoverá su uso transversal, responsable y útil

La rectora de la ULE, Nuria González, con el nuevo director de IA y Gobierno del Dato, Francisco Javier Rodríguez Lera (derecha) y el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández (izquierda). - EUROPA PRESS

LEÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) trabaja en la elaboración de una estrategia para impulsar el uso transversal, responsable y útil de la Inteligencia Artificial (IA) que abarcará los ámbitos de docencia, investigación y la gestión.

Así lo ha manifestado el responsable de la recién creada Dirección de Inteligencia Artificial y Gobierno del Dato, Francisco Javier Rodríguez Lera, profesor titular en el área de Ciencia de la Computación e IA con una amplia trayectoria docente e investigadora vinculada a la ciberseguridad, la robótica y el desarrollo de tecnologías orientadas a las personas.

Su tarea, según ha explicado la rectora de la ULE, Nuria González, es coordinar, impulsar y acompañar la incorporación de la IA al conjunto de la Universidad para aprovechar sus oportunidades, pero también para abordar los retos que plantea, siempre de una forma "coordinada". "La Inteligencia Artificial no es para nosotros una cuestión de futuro, es una realidad que está transformando la Universidad y que requiere una mirada estratégica", ha incidido.

Por este motivo, la ULE trabaja en el desarrollo de la Estrategia de Inteligencia Artificial, que permitirá definir cómo se incorpora esta tecnología a su actividad y bajo qué principios. El objetivo es aprovechar las posibilidades que ofrece la IA y, al mismo tiempo, establecer criterios para afrontar cuestiones como su uso responsable, la protección de la información, la integridad científica o la toma de decisiones.

DIMENSIÓN HUMANA

Para ello, la nueva Dirección de IA permitirá sumar una perspectiva específica sobre IA al conocimiento y las capacidades que ya existen en el servicio de Informática y Comunicaciones. Según ha explicado el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, ambos ámbitos trabajarán conjuntamente e incorporarán la dimensión humana y organizativa que requiere la adopción de estas tecnologías.

El trabajo se centrará en docencia, investigación y gestión, junto al Gobierno del Dato, como elemento necesario para disponer de información fiable, segura y adecuadamente gestionada. En estos ámbitos se abordarán cuestiones como el uso de la IA en el aprendizaje y la evaluación, la integridad científica y la confidencialidad en investigación o la identificación de procesos en los que estas tecnologías puedan mejorar los servicios universitarios.

La nueva Dirección de IA y Gobierno del Dato trabajará con los distintos centros, servicios, vicerrectorados y unidades para conocer las necesidades existentes y acompañar la puesta en funcionamiento de iniciativas concretas.

DIAGNÓSTICO INICIAL

La elaboración de la Estrategia de Inteligencia Artificial partirá de un diagnóstico de las herramientas, experiencias y prácticas que ya existen en la Universidad, seguido de un proceso de participación con profesorado, investigadores, PTGAS y estudiantes para definir prioridades y actuaciones. El objetivo es definir una hoja de ruta para la aplicación efectiva de la IA y el proceso se abordará desde una perspectiva centrada en las personas y en la responsabilidad que corresponde a la Universidad ante una tecnología con capacidad para transformar su actividad.

"Podemos delegar tareas, pero nunca vamos a poder delegar nuestras responsabilidades", ha sostenido Rodríguez Lera, que ha recordado que la supervisión humana, la seguridad, la transparencia y la protección de la privacidad serán algunos de los principios que acompañarán su incorporación a la Universidad.