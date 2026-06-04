La ULE insiste en que Acsucyl condicionó el informe favorable para Medicina a su implantación exclusiva en Vegazana

Archivo - Campus de Vegazana de la Universidad de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha insistido este jueves en que los distintos informes emitidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), a través de un panel de expertos independientes externos a la Comunidad, condicionaron la emisión del informe favorable para el Grado en Medicina a la implantación inicial del título exclusivamente en el Campus de Vegazana de la capital leonesa.

"La Universidad de León nunca ha hablado de una decisión política como origen de esta situación. En todo momento, se ha mantenido que las decisiones adoptadas durante este proceso responden a criterios académicos, técnicos y normativos derivados de una evaluación externa", ha recalcado, para añadir que la Institución académica "no ha atribuido a ninguna decisión política" la implantación inicial del Grado exclusivamente en León, sino a las consideraciones establecidas durante el procedimiento de verificación.

En este sentido, ha puntualizado que la única decisión de carácter política fue la autorización que la Junta de Castilla y León concedió a la ULE en octubre del año 2024 para iniciar los trámites académicos que permitiesen la implantación del Grado en Medicina.

Asimismo, ha sostenido que la Universidad ejerció su autonomía mediante el diseño y defensa de su propuesta académica, que contemplaba un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada. Sin embargo, la implantación de una nueva titulación oficial requiere superar un proceso de evaluación externa sujeto a criterios académicos, técnicos y normativos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este caso, la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas consideraciones establecidas por el panel evaluador, cuya aceptación resultaba necesaria para culminar el proceso de verificación. "Lo que significa que, de no asumir las condiciones establecidas por el panel evaluador, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el Grado en Medicina no sería hoy una realidad en nuestra institución", ha argumentado.

PONFERRADA, PARTE DEL PROYECTO DESDE EL INICIO

Además, ha asegurado que el Campus de Ponferrada ha formado parte de este proyecto desde el inicio y así lo reflejan tanto la memoria presentada inicialmente como las sucesivas respuestas y alegaciones formuladas durante el proceso de evaluación, en las que la Universidad defendió "de forma constante y fundamentada" la viabilidad académica y organizativa de un modelo que incorporaba docencia compartida entre ambos campus, tal y como queda reflejado en las alegaciones que recogen el anexo de la memoria del Grado en Medicina.

En este contexto, la ULE ha garantizado que seguirá trabajando para que, una vez se den las condiciones académicas, técnicas y de recursos necesarios, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada en el futuro. "La Universidad de León mantiene la misma visión con la que diseñó este proyecto desde el inicio: un modelo apoyado en las fortalezas del conjunto del territorio y en el aprovechamiento de los recursos sanitarios y asistenciales disponibles", ha apostillado.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

En este sentido, la planificación académica presentada por la Universidad seguía un modelo ampliamente implantado en universidades públicas, en el que, a partir de cursos avanzados, los estudiantes desarrollan su formación clínica en distintos hospitales y centros de Atención Primaria, lo que favorece una formación más completa y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Finalmente, la ULE ha señalado que el gran objetivo alcanzado es que Medicina sea hoy una realidad. "La implantación de este grado constituye un hito histórico para la Institución, fruto de meses de trabajo, planificación y coordinación, con un impacto positivo para la Universidad, la provincia y el sistema sanitario del territorio", ha concluido.