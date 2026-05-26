La ULE lidera un proyecto internacional para conectar y fortalecer el ecosistema emprendedor

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), y el el director de Emprendimiento, Daniel Alonso, en la presentación de la herramienta de mapeo. - ULE

LEÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) lidera en Castilla y León la implantación del proyecto Mapeo de Ecosistemas de Emprendimiento (MEE), una plataforma internacional diseñada para conectar a emprendedores, empresas, universidades, administraciones y agentes de innovación en un entorno común y accesible.

Impulsada por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y MetaRed X junto a Fundación Universia del Banco Santander, la herramienta permitirá localizar recursos y servicios de apoyo al emprendimiento, facilitar la colaboración entre entidades y ofrecer una visión actualizada del ecosistema emprendedor de la Comunidad.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, esta herramienta busca consolidar a la Universidad como un "puente útil" entre quienes tienen una idea y los agentes capaces de ayudar a transformarla en un proyecto "viable y con capacidad de crecimiento".

En este sentido, ha subrayado que la plataforma permitirá disponer de una "fotografía viva" del ecosistema emprendedor de Castilla y León, al facilitar la identificación de actores, sus relaciones y nuevas oportunidades de colaboración, en un contexto en el que la cooperación institucional resulta "clave" para impulsar la innovación y fijar talento en el territorio.

En esta misma idea ha incidido el director de Emprendimiento, Daniel Alonso, que ha expresado la voluntad de la Universidad de León de convertirse en un agente "clave" dentro del ecosistema emprendedor, con el acercamiento de recursos tanto a estudiantes y egresados como al conjunto de la ciudadanía.

Asimismo, ha insistido en que este proyecto refuerza el papel de la Universidad como estructura de conexión entre el ámbito académico, el tejido empresarial y las administraciones públicas.

MAPA INTERACTIVO

La plataforma permite localizar de forma ágil e intuitiva recursos vinculados a formación, acompañamiento, incubadoras, financiación, espacios de trabajo, servicios profesionales o apoyo institucional, todos ellos organizados en un mapa interactivo que clasifica a los agentes por tipología y territorio.

De este modo el sistema facilita identificar no solo qué recursos existen, sino también quién los ofrece y en qué ámbito actúan, lo que favorece una búsqueda más precisa según las necesidades de cada proyecto emprendedor.

Además, el sistema pretende simplificar el acceso a la información y reducir barreras burocráticas. "No queremos añadir complejidad al emprendedor, sino precisamente lo contrario: ofrecer una herramienta sencilla, accesible y útil", ha explicado Alonso.

ACCESO ABIERTO Y GRATUITO

El acceso se realiza de forma abierta, gratuita y sin necesidad de registro por parte de los emprendedores, que pueden consultar directamente el mapa e interactuar con los distintos agentes en función de la fase de desarrollo de su iniciativa.

El registro, por su parte, está dirigido exclusivamente a las entidades y organizaciones que ofrecen servicios de apoyo al emprendimiento, que son las encargadas de incorporar y actualizar su información en la plataforma.

ECOSISTEMA EN CRECIMIENTO

El sistema, de carácter dinámico, permite además la actualización periódica de los datos, lo que garantiza una visión permanente y actualizada del ecosistema. En estos momentos la plataforma cuenta ya con 25 agentes registrados en Castilla y León, entre universidades, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, fundaciones, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro.

Según ha detallado el director de Emprendimiento, las cuatro universidades públicas de Castilla y León ya forman parte del mapa y la mayoría de universidades privadas se encuentra también incorporada. El objetivo es seguir con la ampliación del número de agentes hasta lograr un mapa completo y dinámico del ecosistema emprendedor, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de colaboración, atraer talento y reforzar la capacidad innovadora de la Comunidad.

De esta forma, la iniciativa encaja en la vocación de servicio público de una Universidad que ve en el emprendimiento un motor de desarrollo económico, innovación y generación de oportunidades, especialmente para los jóvenes y el talento universitario.