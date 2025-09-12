La ULE lidera la reflexión académica en España sobre los retos laborales, demográficos y sociales de la inmigración

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en la inauguración de Seminario de Relaciones Internacionales. - ULE

Reúne a cerca de 900 participantes en el Seminario de Relaciones Internacionales

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) se ha convertido este viernes y por decimosegundo año consecutivo en el "epicentro" nacional del diálogo y el debate en torno a los retos laborales, demográficos y sociales de la inmigración y su protección internacional en el marco del Seminario de Relaciones Internacionales, en el que se dan cita cerca de 900 participantes.

La jornada ha puesto el foco de atención en el nuevo reglamento de extranjería, sus novedades y consecuencias y se ha vertebrado en seis mesas redondas con especialistas que han abordado desde una perspectiva académica y práctica las claves de la reciente reforma normativa y su impacto en materia de derechos, integración y gestión de flujos migratorios.

Este asunto "ocupa y preocupa" a la Universidad de León que, a través de acciones académicas y formativas, quiere estar presente, generar conocimiento y debate, así como contribuir a una reflexión "rigurosa y comprometida" sobre los desafíos que plantea la inmigración.

Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración de la jornada la rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado que hablar de extranjería es hablar de personas y derechos y también de la capacidad de la sociedad para responder "con responsabilidad, justicia y humanidad" a la movilidad humana que es inherente a lo largo de la historia.

El acto inaugural ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha aplaudido la iniciativa de la ULE ante la importancia de abordar las novedades del nuevo reglamento en extranjería, que no sólo introduce cambios normativos, sino que abre el debate sobre la dirección hacia la que quiere avanzar España como país y como sociedad.

REFORZAR VÍAS DE INTEGRACIÓN.

Cancela ha recordado que el nuevo reglamento, aprobado en noviembre de 2024 y en vigor desde el pasado mes de mayo, busca simplificar y agilizar los procedimientos, especialmente en el ámbito de la inmigración laboral, así como reforzar las vías de integración de las personas extranjeras.

En este sentido, ha apuntado que el objetivo del Gobierno es "garantizar mejor" los derechos de los inmigrantes, evitar abusos y promover su inserción tanto en el mercado de trabajo como en el sistema educativo.

Asimismo, ha expresado la importancia del nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, impulsado durante la presidencia española del Consejo de la UE y ha defendido la reforma aprobada en España, que debe entenderse como parte de un esfuerzo más amplio por dar respuesta a los retos demográficos, laborales y sociales que plantea la inmigración.

LA "BRÚJULA" DE POLÍTICAS MIGRATORIA.

"Queremos garantizar mejor los derechos de las personas inmigrantes, evitar abusos y facilitar vías regulares de acceso, al tiempo que se fomenta la integración en el mercado laboral y en el ámbito educativo", ha recalcado Cancela, que ha agradecido que desde la ULE se promueva un espacio de reflexión "riguroso, comprometido" y centrado en los derechos humanos, que son la "verdadera brújula" de cualquier política migratoria.

Organizado bajo la dirección de la catedrática Aurelia Álvarez Rodríguez, el seminario, que ha congregado a más de 800 participantes en modalidad presencial y telemática, se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis y la reflexión en torno a uno de los grandes desafíos sociales y políticos actuales.

La inauguración ha contado además con la participación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; la concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera González y el presidente de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes.