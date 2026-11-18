Taller de Inteligencia Artificial dirigido a pymes de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), a través de su centro Europe Direct León, desarrolla un taller de Inteligencia Artificial (IA) dirigido a pymes, una sesión formativa orientada a acercar esta tecnología al ámbito empresarial para mejorar su productividad.

Ante las nuevas posibilidades que abre la IA, esta iniciativa pretende que las pequeñas y medianas empresas conozcan las herramientas a su alcance, entiendan el marco regulatorio europeo en el que se desarrolla y exploren cómo aprovechar su potencial.

La actividad se desarrolla en el edificio CRAI-TIC con el lema 'Descubre cómo aplicar la IA en tu empresa' y se enmarca en la programación anual de actividades del centro Europe Direct León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El taller cuenta con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE y presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina, José Alberto Benítez Andrades y del presidente de Plain Concepts y miembro de Aletic, Pablo Peláez. Ambos acercarán a los participantes las posibilidades de esta tecnología desde sus respectivos ámbitos de experiencia.

Benítez ha destacado la importancia de que las pymes conozcan tanto las herramientas de IA generativa como el marco europeo que regula esta tecnología, en referencia al Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), y puedan aprovechar las oportunidades que ofrece su desarrollo.

La jornada cuenta con la colaboración de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), la Asociación de Jóvenes Empresarios de León (AJE León), el Círculo Empresarial Leonés (CEL), Aletic, la Cámara de Comercio de León, Poeda y el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe).

EUROPE DIRECT LEÓN

El 'Centro Europe Direct León' es un espacio que funciona como punto oficial de información de las políticas, las oportunidades y los recursos que ofrece la Unión Europea a la sociedad y que permite también a la ciudadanía acceder a información actualizada sobre programas europeos vinculados a educación, empleo, movilidad, financiación, digitalización o sostenibilidad, además de ofrecer orientación personalizada para resolver consultas y canalizar oportunidades.

Junto a esta labor informativa, el centro fomenta la participación y el diálogo y traslada a las instituciones europeas las inquietudes y propuestas surgidas en el territorio, con el objetivo de integrar un mayor número de entidades colaboradoras para ampliar el alcance de sus actividades a todos los sectores de la provincia.