La ULE ofrecerá del 6 al 9 de julio un curso de verano sobre comunicación gráfica de información científica

Archivo - Edificio Darwin de la ULE. - ULE - Archivo

LEÓN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edificio Darwin de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE), en el campus de Vegazana, acogerá de 6 a 9 de julio un curso de verano titulado 'La comunicación gráfica al servicio de la ciencia y la sociedad', que pretende capacitar a los participantes para estructurar, sintetizar y comunicar información científica mediante herramientas gráficas rigurosas.

La iniciativa ofrece 25 horas de formación (23,5 horas presenciales y 1,5 horas de trabajo de fin de curso), y está especialmente dirigida a alumnado de Grado y Máster de titulaciones de Ciencias Naturales y Experimentales, así como a estudiantes y profesionales del ámbito del Diseño Gráfico, Bellas Artes, Comunicación Audiovisual y Edición, que deseen aplicar sus herramientas al contexto científico y técnico.

También se destina a público general con interés en la comunicación rigurosa del conocimiento científico, y a cualquiera que busque optimizar la transferencia visual de sus resultados, según ha señalado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa del curso complementa las sesiones teóricas con diversas actividades, como un paseo por el centro de León para realizar un análisis de la señalética, la toma de datos en la naturaleza, con 'sketching' y fotografía en el parque de La Candamia, o un desplazamiento en FEVE hasta San Feliz de Torío, para comer allí y después asistir a una charla de Héctor Escobar en el 'Espacio Factor', que hablará sobre el proceso editorial como vehículo de la información gráfica.

Finalmente, el jueves 9 de junio está prevista una salida de campo para conocer el estratotipo de La Vid de Gordón, y visitar también el Centro del Clima.

Desde la dirección del curso, que ha corrido a cargo de la profesora Juncal Altagracia Cruz Martínez, se apunta la importancia de la comunicación gráfica como "parte estructural del método científico y no como elemento ornamental".

Precisamente por ello, en las diferentes sesiones se verá cómo aplicar principios de jerarquía visual, canon y diseño editorial en la organización de datos científicos, y se analizarán los fundamentos éticos de la traducción visual de información técnica.

Los participantes en el curso desarrollarán habilidades de síntesis y diseño visual mediante técnicas de ilustración científica, fotografía y 'sketching' de campo (técnica de realizar dibujos rápidos a mano alzada para plasmar ideas, capturar la esencia de un entorno o preparar un proyecto).

El profesorado está integrado, además de la propia directora, por el editor Héctor Escobar (Ediciones Eolas), Montserrat Ferrer Juliá (profesora de la facultad de CC Biológicas de la ULE), y Rodrigo Castaño de Luis (biólogo, consultor y especialista en comunicación gráfica y diseño científico).

Las personas que deseen participar en este curso pueden obtener información completa sobre el programa y formalizar su inscripción a través del siguiente enlace, https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula... .

El precio de la matrícula es de 120 euros, cantidad que se reduce a 100 para estudiantes universitarios y 90 para miembros de la comunidad universitaria de la ULE (alumnos, profesores y personal), jubilados y personas en situación de desempleo.