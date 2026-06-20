La ULE organiza un curso de verano en Gordón (León) sobre las relaciones interespecies en la naturaleza

Ayuntamiento de la Pola de Gordón (León) - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebrará el lunes 29 y el martes 30 de junio el curso de verano 'Relaciones interespecies entre naturaleza vegetal y animales humanos y no humanos: diálogo entre las humanidades, la ciencia y la tecnociencia' en tres emplazamientos del Concejo de Gordón, concretamente en la biblioteca municipal de La Pola de Gordón, el teleclub 'La Abubilla' de Paradilla de Gordón, y el Centro de Interpretacíón del Clima, en la Vid de Gordón.

Se trata de una iniciativa que está destinada a estudiantes de Grado y Posgrado (Máster y Doctorado), y abierta también a la participación del público en general, con una duración de 25 horas, de las cuales 20 serán presenciales y cinco de trabajo de cada alumno, que permitirá a los participantes convalidar 1,2 créditos ECTS, según ha detallado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde la dirección del curso, que ha corrido a cargo de las profesoras María José Álvarez Maurín y Sara Familiar Rodríguez, se explica que en las jornadas se analizarán "las relaciones entre seres humanos, animales y mundo vegetal desde una perspectiva interdisciplinar propia de las Humanidades ambientales", para promover así la reflexión sobre "la biodiversidad, el paisaje y la convivencia interespecies, con especial atención a su valor ecológico, cultural y social en la montaña leonesa".

La relación entre tecnología y naturaleza será explorada "críticamente" mediante la consideración sobre las implicaciones de los desarrollos robóticos y tecnocientíficos en los ecosistemas y en la convivencia entre distintas especies. También se examinará la "dimensión cultural, científica y simbólica de determinados animales, como el oso y el lobo ibérico".

Otro de los temas que integran el programa es el papel "fundamental" de los organismos micológicos en los ecosistemas, de los que se resalta su relevancia en la biodiversidad y su posición singular más allá de las categorías tradicionales de lo vegetal y lo animal.

Al término del curso, los participantes serán capaces de interpretar el paisaje como una "realidad compleja", de manera que atiendan tanto a sus elementos visibles como a los procesos ecológicos, culturales e históricos que lo configuran, y podrán valorar el entorno natural y cultural de la montaña leonesa como "espacio de aprendizaje".

El precio de la matrícula ordinaria se ha fijado en 60 euros, cantidad que será reducida a 40 para jubilados, desempleados y miembros de la comunidad universitaria de la ULE. El programa completo con toda la información se puede consultar en el siguiente enlace, donde también es posible formalizar la inscripción: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula...- relaciones-interespecies-entre-naturaleza-vegetal-y-animales-humanos-y-no- humanos-dialogo-entre-las-humanidades-la-ciencia-y-la-tecnociencia