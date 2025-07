La ULE participa en Austria en la organización de la 'Winter School 2026' del proyecto europeo Envihei

LEÓN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Universidad de León (ULE) participa en Austria en la organización de la 'Winter School 2026' del proyecto europeo Envihei, que se celebrará en su fase presencial del 23 al 28 de febrero de 2026 con el objetivo de contribuir activamente a la transición verde.

Representantes de la ULE, junto con socios del proyecto europeo Envihei (Student-centered learning for ENVIronmental sustainability at Higher Education Institutions) procedentes de la Montanuniversität Leoben (Austria) y la Silesian University of Technology (Polonia) se reunieron el pasado 23 de junio en la ciudad austriaca de Leoben en una jornada destinada a impulsar la organización del proyecto europeo.

Durante el encuentro el equipo de la ULE visitó las instalaciones universitarias en las que se desarrollarán las actividades, revisó la distribución de espacios para sesiones plenarias y grupos de trabajo y abordó aspectos logísticos "clave" como el alojamiento, la movilidad urbana y, especialmente, la sostenibilidad del evento.

El encuentro también sirvió para debatir sobre la estructura pedagógica de la Winter School, la composición de los equipos internacionales de estudiantes, el papel de mentores y supervisores, así como la participación de expertos invitados, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La fase presencial de la 'Winter School 2026' de febrero de 2026 será precedida por una etapa formativa en línea que comenzará en octubre, con sesiones dirigidas tanto al profesorado como al estudiantado participante.

APERTURA DE INSCRIPCIONES.

A partir del presente mes de julio se abrirá el proceso de inscripción para estudiantes de las universidades socias, quienes tendrán la oportunidad de participar en una experiencia formativa intensiva basada en el enfoque de aprendizaje por proyectos (PBL) y centrada en la sostenibilidad medioambiental.

Durante una semana trabajarán en equipos multidisciplinares e internacionales para resolver retos reales relacionados con el desarrollo sostenible, guiados por sus docentes y por profesionales de diversos sectores.

La reunión celebrada en Leoben (Austria) reafirmó el compromiso del consorcio con la innovación educativa y con el desarrollo de competencias verdes en la educación superior. El Proyecto Envihei, coordinado por la ULE y financiado por el programa Erasmus+, tiene como objetivo integrar el marco europeo de competencias en sostenibilidad (GreenComp) en la docencia universitaria, empoderando tanto a estudiantes como a docentes para contribuir activamente a la transición verde.