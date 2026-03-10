La ULE participa en la reunión final celebrada en Finlandia del proyecto europeo Isila sobre analítica de aprendizaje

Reunión de cierre del proyecto Isila celebrada en Finlandia y en la que ha participado la ULE. - ULE

LEÓN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha participado recientemente en la reunión final celebrada en Joensuu (Finlandia) del Proyecto Europeo Isila (Improving the quality and sustainability of learning using early intervention methods based on learning analytics) sobre analítica de aprendizaje.

Isila es un consorcio formado por cinco universidades de Europa que cubren las regiones del norte (Finlandia y Noruega), suroeste (España, con la participación de la ULE) y sudeste (Bulgaria, Serbia) cuyo objetivo ha sido trabajar para mejorar la calidad y sostenibilidad del aprendizaje mediante métodos de intervención temprana basados en analítica de aprendizaje.

Se trata de impulsar prácticas docentes innovadoras mediante herramientas para el seguimiento de datos de aprendizaje y participación estudiantil, así como información oportuna al profesorado, lo que permite adaptar los métodos de intervención al contexto educativo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Estas prácticas permiten al profesorado realizar un seguimiento cercano de los estudiantes y evitar que reprueben o abandonen los cursos. El proyecto también ha identificado patrones de aprendizaje basados en los datos recopilados, que podrán utilizarse para el desarrollo de plataformas de enseñanza y aprendizaje para la mejora continua de los métodos de intervención en diferentes entornos educativos.

El encuentro celebrado en Finlandia ha puesto de manifiesto el éxito de la implementación del proyecto y la sólida cooperación alcanzada entre los miembros de las distintas universidades.

Los representantes de los cinco países implicados han tenido ocasión de revisar los resultados clave del proyecto y de reflexionar sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su vida útil, al tiempo que se han puesto de acuerdo sobre los próximos pasos.

SOSTENIBILIDAD

Las conversaciones también se han centrado en la sostenibilidad, de cara a garantizar que los resultados de Isila sigan generando impacto "más allá" de la duración del proyecto y contribuyan a futuras iniciativas.

La reunión ha concluido con la reafirmación del compromiso de los socios de seguir colaborando en el futuro. Todos los resultados del proyecto estarán disponibles gratuitamente en el sitio web del proyecto Isila.