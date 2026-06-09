La ULE se prepara para el gran eclipse solar con una jornada astronómica de divulgación científica el 19 de junio

Archivo - La Luna eclipsa totalmente el Sol en una imagen captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. - NASA - Archivo

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha organizado una jornada astronómica el próximo 19 de junio con la mirada puesta en el eclipse solar total que se vivirá el 12 de agosto de 2026, dirigida a acercar a la ciudadanía el conocimiento científico sobre el Sol y los eclipses mediante conferencias, talleres y actividades de observación.

La iniciativa surge de la Unidad de Cultura Científica de la ULE y forma parte del proyecto 'Preparando el Eclipse', una actividad de divulgación en red impulsada en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) de la Junta de Castilla y León, en la que participan las cuatro universidades públicas de la Comunidad, así como la Universidad Pontificia de Salamanca.

La programación, que combinará divulgación científica, observación solar y actividades participativas dirigidas a todos los públicos, se desarrollará de forma simultánea en los distintos campus universitarios de la Comunidad con el objetivo de acercar a la ciudadanía el denominado 'Trío de Eclipses 2026-2027-2028', con especial atención al eclipse solar total previsto para el próximo mes de agosto.

En el caso de León la jornada comenzará a las 12.00 horas en el teatro El Albéitar con la conferencia 'Cuando el día se haga noche: el eclipse solar', organizada por la Asociación Leonesa de Astronomía, en la que se abordarán los fundamentos de los eclipses solares, su relevancia histórica y las claves para una observación segura, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A continuación, a las 13.00 horas, los jardines de El Albéitar acogerán la actividad 'Descubre el Sol', en la que las personas asistentes podrán observar la estrella mediante telescopios equipados con filtros solares y participar en demostraciones sobre manchas solares, relojes solares y sistemas de proyección.

'CÓMO VER EL SOL DE CERCA'

Por la tarde las actividades continuarán en el IES Padre Isla, donde a partir de las 17.00 horas el profesor de Ingeniería Aeroespacial de la ULE Jesús Gonzalo de Grado impartirá la conferencia 'Cómo ver el Sol de cerca', centrada en las tecnologías que permiten el estudio del Sol desde el espacio.

Posteriormente, a las 18.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'El Sol, la Luna y los eclipses en León', con la participación de José Luis Puerto, Alejandro Valderas Alonso, María Jesús García Armesto y Javier Rúa Aller. La obra aborda estos fenómenos desde la perspectiva científica, histórica y cultural.

Entre las 17.00 y las 19.00 horas se desarrollarán además dos talleres simultáneos. Federópticos ofrecerá 'El Cuaderno del Eclipse', centrado en la protección ocular durante la observación solar, mientras que la Biblioteca Central de la ULE desarrollará el taller 'Maria Mitchell, la minigenio que observaba el espacio', dedicado a la figura de esta pionera de la astronomía y a la evolución de los instrumentos de observación.

La jornada se enmarca en la estrategia de divulgación científica de la Universidad de León y en su compromiso con acercar la astronomía a la sociedad. Además, da continuidad a otras iniciativas impulsadas desde la Institución en torno a este fenómeno astronómico como la que organiza junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ayuntamiento de León con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.