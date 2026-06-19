La ULE programa un ciclo de conferencias desde el día 22 para analizar la evolución, normativa y ética de la IA

Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática, conducirá la primera conferencia del ciclo de la ULE sobre IA. - ULE

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de León (ULE) ha programado un ciclo de conferencias titulado 'Gobernanza europea de la IA: evolución tras el Reglamento de 2025', una iniciativa divulgativa financiada por la Junta de Castilla y León y orientada a analizar la evolución normativa, ética, institucional, tecnológica y social de la IA en el contexto europeo que comenzará el próximo día 22.

El ciclo da continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2025 con el ciclo 'La Unión Europea ante el reto de la IA', que abordó los primeros efectos del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y sus implicaciones para la ciudadanía.

La presente edición mantiene este formato y amplía el enfoque hacia los avances normativos y tecnológicos producidos desde la entrada en vigor del Reglamento, con especial atención a la gobernanza europea de la IA, la protección de los derechos fundamentales, la dimensión ética de la regulación, los impactos sociales y culturales de la IA generativa y su aplicación en sectores especializados.

La iniciativa se estructura en cuatro conferencias impartidas por especialistas de referencia procedentes del ámbito académico, institucional, jurídico, tecnológico y biomédico. Las sesiones están dirigidas a la comunidad universitaria, profesionales del ámbito jurídico, tecnológico, institucional y biomédico, así como ciudadanía interesada en la regulación europea de la Inteligencia Artificial.

Todas las conferencias serán de inscripción gratuita y contarán con retransmisión online, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La primera charla tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 10.30 a 12.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE y será impartida por Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática. El resto de las sesiones se celebrarán después del verano, durante los meses de septiembre y octubre.

VISIÓN PLURAL Y RIGUROSA

La presente edición del ciclo profundizará en ámbitos que se encuentran en una evolución especialmente rápida tras la aprobación y entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Por ese motivo, se pretende ofrecer una visión plural y rigurosa sobre el momento actual de la gobernanza europea de la IA mediante aproximaciones técnicas, jurídicas, filosóficas, políticas y aplicadas.

Los principales ejes temáticos serán el despliegue de sistemas generativos en sectores educativos, económicos, biomédicos y de servicios; la proliferación de modelos avanzados y aplicaciones especializadas; el desarrollo reglamentario posterior a la aprobación del Reglamento de IA; los cambios sociales, laborales, culturales y éticos asociados a la consolidación de la IA generativa en la vida cotidiana y la interacción entre derechos fundamentales, innovación tecnológica, transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

El ciclo se completará en septiembre con otras conferencias que se impartirán en septiembre y octubre en el Campus de Ponferrada de la ULE y el Campus de Vegazana, en la capital leonesa.