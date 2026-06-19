La ULE programa un ciclo de conferencias desde el día 22 para analizar la evolución, normativa y ética de la IA

Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática, conducirá la primera conferencia del ciclo de la ULE sobre IA.
Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática, conducirá la primera conferencia del ciclo de la ULE sobre IA. - ULE
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 junio 2026 11:14
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LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de León (ULE) ha programado un ciclo de conferencias titulado 'Gobernanza europea de la IA: evolución tras el Reglamento de 2025', una iniciativa divulgativa financiada por la Junta de Castilla y León y orientada a analizar la evolución normativa, ética, institucional, tecnológica y social de la IA en el contexto europeo que comenzará el próximo día 22.

El ciclo da continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2025 con el ciclo 'La Unión Europea ante el reto de la IA', que abordó los primeros efectos del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y sus implicaciones para la ciudadanía.

La presente edición mantiene este formato y amplía el enfoque hacia los avances normativos y tecnológicos producidos desde la entrada en vigor del Reglamento, con especial atención a la gobernanza europea de la IA, la protección de los derechos fundamentales, la dimensión ética de la regulación, los impactos sociales y culturales de la IA generativa y su aplicación en sectores especializados.

La iniciativa se estructura en cuatro conferencias impartidas por especialistas de referencia procedentes del ámbito académico, institucional, jurídico, tecnológico y biomédico. Las sesiones están dirigidas a la comunidad universitaria, profesionales del ámbito jurídico, tecnológico, institucional y biomédico, así como ciudadanía interesada en la regulación europea de la Inteligencia Artificial.

Todas las conferencias serán de inscripción gratuita y contarán con retransmisión online, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La primera charla tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 10.30 a 12.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE y será impartida por Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática. El resto de las sesiones se celebrarán después del verano, durante los meses de septiembre y octubre.

VISIÓN PLURAL Y RIGUROSA

La presente edición del ciclo profundizará en ámbitos que se encuentran en una evolución especialmente rápida tras la aprobación y entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Por ese motivo, se pretende ofrecer una visión plural y rigurosa sobre el momento actual de la gobernanza europea de la IA mediante aproximaciones técnicas, jurídicas, filosóficas, políticas y aplicadas.

Los principales ejes temáticos serán el despliegue de sistemas generativos en sectores educativos, económicos, biomédicos y de servicios; la proliferación de modelos avanzados y aplicaciones especializadas; el desarrollo reglamentario posterior a la aprobación del Reglamento de IA; los cambios sociales, laborales, culturales y éticos asociados a la consolidación de la IA generativa en la vida cotidiana y la interacción entre derechos fundamentales, innovación tecnológica, transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

El ciclo se completará en septiembre con otras conferencias que se impartirán en septiembre y octubre en el Campus de Ponferrada de la ULE y el Campus de Vegazana, en la capital leonesa.

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