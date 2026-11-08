La ULE programa tres cursos sobre innovación e inclusión en las aulas para noviembre y diciembre

Escuela de Innovación Educativa. - ULE

LEÓN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Innovación Educativa de la Universidad de León (ULE) ha programado entre los meses de noviembre y diciembre tres actividades que conectan inclusión e innovación en las aulas, en las que incluye cursos de lengua de signos española, autorregulación y evaluación de competencias, y atención a situaciones de emergencia en el aula mediante simulación clínica y realidad virtual.

Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Educación y en la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con duraciones que oscilan entre diez y 14 horas, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

La propuesta, organizada a través del área de Extensión Universitaria, está dirigida a ampliar los conocimientos y las competencias de profesores, estudiantes y también familias en ámbitos de "especial interés para el entorno educativo y social".

Así, la programación, que combina formación presencial y trabajo autónomo, ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos aplicables a diferentes contextos profesionales y cotidianos, así como el reconocimiento de créditos ECTS.

LENGUA DE SIGNOS

El primero de los cursos, titulado 'Introducción a la lengua de signos española y su aplicación al entorno educativo', se celebrará del 11 de noviembre al 16 de diciembre y tendrá una duración de 14 horas --con doce presenciales y dos de trabajo autónomo--, equivalentes a 0,7 créditos ECTS.

Su objetivo es acercar al alumnado a las características básicas de la lengua de signos española (LSE) como lengua natural y medio de comunicación de las personas sordas signantes.

Por ello, durante la formación los participantes se familiarizarán con el alfabeto dactilológico, los parámetros fundamentales para la formación de los signos y el vocabulario básico relacionado con los saludos, las presentaciones, la identidad personal y las situaciones cotidianas.

También trabajarán la expresión facial y corporal, el contacto visual y la construcción de conversaciones sencillas, al tiempo que conocerán la realidad social, lingüística y cultural de la comunidad sorda.

ESCUELA COMPETENCIAL

La segunda propuesta es 'Caminando hacia un modelo de Escuela Competencial: autorregulación y evaluación de competencias', que tendrá lugar del 9 al 23 de noviembre, con una duración de diez horas --ocho presenciales y dos de trabajo autónomo- -y el reconocimiento de 0,5 créditos ECTS.

El curso permitirá conocer los fundamentos de la Escuela Competencial y profundizar en metodologías que favorezcan un aprendizaje activo, significativo, inclusivo y contextualizado.

Entre sus contenidos figuran el diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, la incorporación de estrategias para fomentar la autonomía y la autorregulación del alumnado, la organización de espacios y agrupamientos flexibles, la codocencia y la participación de la comunidad educativa.

Asimismo, se abordarán procedimientos y herramientas de evaluación competencial que faciliten la recogida y el análisis de evidencias del aprendizaje y la toma de decisiones educativas.

SABER ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA EN EL AULA

Por último, la programación contempla el curso 'De la realidad a la acción en el aula: primeros auxilios y soporte vital básico mediante simulación clínica y realidad virtual', que se celebrará los días 26 de noviembre y 1 de diciembre, en la FCAFD, con una duración de diez horas --ocho presenciales y dos de trabajo autónomo-- y permitirá obtener 0,5 créditos ECTS.

La formación está orientada a reconocer situaciones de emergencia y desarrollar una respuesta inicial segura y estructurada, identificar el papel del primer interviniente y aprender a realizar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como a utilizar un desfibrilador externo automatizado (DEA) de entrenamiento.

Mediante situaciones simuladas, los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos a posibles emergencias en entornos educativos, deportivos, familiares y comunitarios.