La ULE recuerda al profesor y arqueólogo José Luis Avello, figura "clave" en la excavación del Castro de los Judíos

José Luis Avello Álvarez (1948, Valdés-Asturias), profesor titular jubilado del departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita de la Universidad de León, en una imagen de archivo. - ULE

LEÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha lamentado el fallecimiento de José Luis Avello Álvarez (1948, Valdés-Asturias), profesor titular jubilado del departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita y maestro de varias generaciones de historiadores y arqueólogos que representó una figura "clave" en la excavación del Castro de los Judíos.

Representante "esencial" en la consolidación de los estudios de arqueología y patrimonio en la ULE, el profesor Avello dedicó más de cuatro décadas a la docencia y a la investigación, desde sus primeros años en el Colegio Universitario de León (origen de la actual Universidad) hasta su trayectoria como profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras.

Asturiano de nacimiento, su vida académica fue un "ejemplo de rigor, compromiso y vocación", capaz de despertar la curiosidad científica y el pensamiento crítico en quienes tuvieron la fortuna de aprender a su lado. Hoy su pérdida, según han expresado sus compañeros, deja "un vacío difícil de llenar" en la comunidad universitaria de León, tanto por su "extraordinaria" labor académica como por su calidad humana, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El profesor Avello fue un investigador "incansable", reconocido por su rigurosa contribución al estudio de la arqueología medieval, el patrimonio artístico leonés, la arquitectura militar y la historia y arte judío en España, cuyo impacto fue "decisivo" para la comprensión del pasado leonés y la proyección social de la propia Universidad.

Especial relevancia tuvo su dirección de las campañas de excavación del Castro de los Judíos de Puente Castro, una labor continuada y formativa en la que, junto con el profesor Jorge Sánchez-Lafuente, impulsó investigaciones que hoy son referencia nacional. Para muchos estudiantes, aquellas excavaciones fueron su primer contacto real con la arqueología.

Su labor científica incluye publicaciones sobre iconografía románica, arte judío hispánico, patrimonio arquitectónico y estudios interdisciplinarios en colaboración con colegas de la ULE y otras instituciones.

MAESTRO DE GENERACIONES

Más allá de las publicaciones, los proyectos y las excavaciones, José Luis Avello fue un maestro en el sentido más pleno durante cuatro décadas. Dirigió tesis doctorales, memorias de licenciatura y numerosos trabajos de investigación, formando a incontables estudiantes que hoy son profesionales de la arqueología, la historia del arte y la gestión patrimonial en Castilla y León y Asturias.

Más allá del aula, quienes fueron sus estudiantes recuerdan su cercanía, su empatía, su disposición constante a ayudar y su particular sentido del humor, "capaz de desarmar tensiones y dar consuelo en momentos difíciles". Para muchos, fue "un refugio y un auténtico referente humano y docente".

UN LEGADO QUE PERDURA

Desde sus primeras clases de Arte Prehistórico y Arte Antiguo hasta su consolidación como profesor titular de Historia del Arte, José Luis Avello encarnó una forma de entender la Universidad basada en el rigor, la pasión por el conocimiento y la generosidad intelectual. Fue el maestro de toda una generación de arqueólogos y humanistas, un investigador respetado y una persona "profundamente querida".

La Universidad de León desea expresar su más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y antiguos alumnos, al tiempo que reconoce y honra la huella que deja en la institución y en el patrimonio histórico-artístico de León. "Su magisterio, su trabajo y su humanidad permanecerán siempre vivos en nuestras aulas, en nuestros proyectos y en nuestra memoria colectiva", ha concluido.