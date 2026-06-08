La ULE refuerza su compromiso para promover el voluntariado y la participación social en la comunidad universitaria

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), y la presidenta de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León, Yessica Cedillo, han suscrito un convenio para promover el voluntariado y la participación social en la comunidad universitaria. - ULE

LEÓN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, y la presidenta de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León (PEVL), Yessica Cedillo, han suscrito este lunes un convenio con el objetivo de favorecer la sensibilización, la formación y la participación en torno al voluntariado.

Este acuerdo marco tiene una vigencia de cuatro años y permitirá impulsar nuevas iniciativas conjuntas dirigidas a promover los valores del voluntariado tanto en el ámbito universitario como en la sociedad leonesa, al entender el voluntariado como "una herramienta extraordinaria de transformación social y también de crecimiento personal".

Así lo ha destacado la rectora, que ha puesto en valor el papel "fundamental" que desempeña la plataforma en la promoción y fortalecimiento del voluntariado en la provincia, además de recalcar su compromiso con la solidaridad, la igualdad y la participación ciudadana.

En este sentido, González ha subrayado que el convenio surge de la convicción de que la Universidad no puede entenderse únicamente como un espacio de formación académica, sino también como un agente activo en la construcción de una sociedad más comprometida, participativa y consciente de las necesidades de su entorno, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, Yessica Cedillo ha asegurado que este convenio será "clave" para hacer que la comunidad universitaria y, concretamente a los estudiantes, sean más empáticos con la realidad y las dificultades que viven otros colectivos y grupos sociales. "Estoy convencida de que haremos grandes cosas", ha apostillado.

Entre las actuaciones previstas en el primer acuerdo que suscriben ambas entidades se encuentra la organización conjunta de actividades formativas, jornadas y acciones de sensibilización dirigidas a fomentar el conocimiento y la promoción del voluntariado, así como la cooperación en campañas de difusión y concienciación social.

El convenio contempla además el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las competencias de ambas entidades; la utilización de canales de comunicación para dar visibilidad a campañas y actividades; la colaboración en el uso de espacios e infraestructuras y el impulso de nuevas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del voluntariado y a la consecución de los fines institucionales de ambas entidades.