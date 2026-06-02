ULE refuerza el operativo de vigilancia en la PAU con detectores para evitar el uso de dispositivos electrónicos

Alumnos de la ULE durante la PAU. - ULE

LEÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reforzado el operativo de vigilancia de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que han comenzado este martes, con la incorporación de detectores para evitar el uso de dispositivos electrónicos no permitidos.

Esta es la principal novedad de este año y el objetivo es prevenir el uso de relojes inteligentes o gafas con sistemas de grabación o comunicación. Para ello, la Universidad ha puesto a disposición detectores que se utilizan de forma aleatoria.

"Nos hemos dotado de detectores de señales para evitar el uso de pinganillos, smart glasses o smart watches, con la idea de impedir el fraude y garantizar la igualdad entre estudiantes", ha indicado el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad.

En el caso de la Universidad de León, se enfrentan a la PAU 2.049 estudiantes, 1.576 en el Campus de Vegazana y 473 en el de Ponferrada, llegados de un total de 63 centros de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de toda la provincia.

En el campus de la capital leonesa las pruebas se realizan en las facultades de Derecho, Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela de Ingeniería de Minas y el Aulario de Vegazana, además de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. En Ponferrada los exámenes se desarrollan en espacios del edificio Central y el Aulario, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A las 8.30 horas ha comenzado el llamamiento de los estudiantes en los distintos centros de examen, en un ambiente de silencio concentrado roto únicamente por las indicaciones de los tribunales. Minutos después ha dado comienzo el primer ejercicio, Lengua Castellana y Literatura II, con el que se han abierto tres intensas jornadas de pruebas.

AMPLIO DISPOSITIVO ORGANIZATIVO

La dimensión de la PAU, según ha destacado Julio Abad, obliga a desplegar un amplio dispositivo organizativo, que implica a más de 200 docentes entre profesorado universitario y de institutos de Educación Secundaria y FP, además de más de 25 profesionales del personal técnico de administración y servicios de la ULE.

Las pruebas mantienen una estructura muy similar a la del año pasado, tras la adaptación a la nueva normativa que ya se introdujo en su día, con el objetivo de avanzar de cara a la próxima convocatoria hacia una mayor "homogeneización a nivel nacional en el marco de las directrices de CRUE".

Las pruebas continuarán durante los próximos días con materias como Historia de la Filosofía, Inglés, Historia de España o asignaturas de la rama científica y tecnológica, hasta cerrar la convocatoria ordinaria el miércoles día 4 de junio. La Universidad de León volverá a examinar a los estudiantes en la convocatoria extraordinaria prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.