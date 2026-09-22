La ULE reivindica una financiación "suficiente y estable" en el nuevo escenario de la IA

La rectora de la ULE, Nuria González, y e lconsejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el acto de apertura del curso académico 2026/27. - ULE

LEÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha celebrado este martes en el Aula Magna de San Isidoro el solemne acto de apertura del curso académico 2026/27, en el que la rectora, Nuria González, ha reivindicando una financiación pública "suficiente, estable y previsible" que permita afrontar con garantías los retos que tiene por delante en el nuevo escenario de la Inteligencia Artificial (IA).

Nuria González ha presidido el acto junto al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha contado con la asistencia de los rectores de las universidades de Salamanca, Valladolid, Burgo y Europea Miguel de Cervantes, así como de los vicerrectores de las de Oviedo e Isabel I y de los máximos representantes políticos, militares, sociales, económicos y eclesiásticos de la provincia leonesa.

Para la ULE este curso académico es "histórico", tras la llegada de los primeros estudiantes del Grado en Medicina, que sitúa la cifra de nuevos ingresos por encima de los 2.500, y que también estará marcado por la celebración del trigésimo aniversario del Campus de Ponferrada.

Durante su discurso, la rectora ha apelado al diálogo y al consenso, el mismo que marcó la aprobación por unanimidad de los nuevos Estatutos, para construir el futuro de una Universidad, "anticipándose a las dificultades, garantizando el crecimiento de la institución sin renunciar a la calidad de sus servicios, la excelencia de la docencia y la investigación, la estabilidad del empleo y nuestra sostenibilidad".

Esta tarea debe ser, según ha recalcado la rectora, compartida también por las administraciones. En este sentido, ha lanzado el guante al consejero, al que ha reclamado una financiación que permita a la Universidad contar con una planificación a medio y a largo plazos, con contratos programa y marcos plurianuales que aporten la estabilidad necesaria para afrontar sus principales retos y permitan retomar el plan ordinario de infraestructuras.

ANTICIPARSE Y PLANIFICAR

"Una Universidad no puede afrontar su futuro pensando únicamente en el próximo curso ni en una única titulación. Necesita estabilidad para poder anticiparse, planificar y tomar decisiones pensando en las próximas generaciones", ha destacado González, que ha confiado en que el diálogo y la cercanía del nuevo consejero se traduzcan en respuestas concretas a las necesidades que plantea la ULE "para ofrecer un servicio público de calidad".

Asimismo, ha defendido la Universidad pública como garante de una sociedad con más oportunidades y ha puesto en valor la educación superior en un contexto en el que la irrupción de la IA hace "más necesario que nunca" reforzar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y el criterio propio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta nueva realidad, ha continuado, obliga también a revisar las formas de enseñar y evaluar: "No basta con preguntarnos cuánto sabe un estudiante. Tenemos que saber qué es capaz de hacer con aquello que sabe", ha señalado y ha expresado la necesidad de aprender a trabajar con la IA y, también, de decidir cuándo utilizarla, cómo hacerlo y cuándo cuestionar aquello que ofrece.

ESTRATEGIA

Para afrontar esta transformación la ULE elabora su Estrategia de Inteligencia Artificial y ha creado una nueva dirección de área dedicada a la Inteligencia Artificial y al Gobierno del Dato, que coordinará su incorporación a la docencia, la investigación y la gestión universitaria. "No se trata de elegir entre tecnología y Universidad, sino de conseguir que la tecnología permita hacer mejor aquello que da sentido a la institución", ha añadido.

Por su parte, Suárez-Quiñones ha destacado el papel de la ULE en el sistema universitario de Castilla y León y su crecimiento en estudiantes, profesorado, investigación y titulaciones. En este sentido, ha subrayado que la llegada de Medicina coloca a León en una categoría universitaria "muy superior", que va a fidelizar y traer talento de fuera y fortalecer el sistema.

El consejero ha remarcado el compromiso de la Junta con la ULE y ha tenido un reconocimiento especial para el Campus de Ponferrada. "Apostamos por reforzar el sistema universitario", ha señalado Suárez-Quiñones, que ha puesto en valor la calidad de la oferta académica de la ULE, con titulaciones de referencia como Veterinaria, Ingeniería Aeroespacial o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como su conexión con las necesidades del territorio, especialmente a través de sus másteres.

"Estamos ante una universidad moderna, vanguardista y en línea con las necesidades de su territorio y con las necesidades del siglo XXI", ha sostenido y ha hecho alusión a la presencia de la ULE en los rankings QS, entre las 400 mejores universidades de Europa y las 30 mejores de España. Además, ha asegurado que la Junta "va a seguir apoyando el crecimiento del presupuesto" de la Institución académica.

PREMIOS A LA EXCELENCIA

El acto también ha servido de escenario para reconocer a los estudiantes Premios Extraordinarios de Fin de Grado y Máster, un ejemplo de "talento y excelencia" de los alumnos de la ULE. La catedrática del área de Educación Física y Deportiva, Sara Márquez, ha hecho un repaso durante su lección inaugural sobre la evolución del comportamiento humano y la respuesta ante el esfuerzo y la exigencia, con paralelismos entre la preparación deportiva y otros ámbitos de la vida.

El himno Gaudeamus Igitur ha puesto el broche final a un acto en el que la comunidad universitaria de León ha reivindicado el valor de una Universidad comprometida con generar conocimiento, formar con excelencia y contribuir al progreso de la sociedad.