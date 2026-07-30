La ULE retoma la próxima semana las excavaciones en La Peña del Castro para profundizar en la vida de la Edad de Hierro

Campaña de excavación arqueológica en el yacimiento de La Peña del Castro (La Ercina), en la provincia de León, durante la campaña de 2025. - ULE

LEÓN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) iniciará el próximo día 5 de agosto la novena campaña de excavación arqueológica en el yacimiento de La Peña del Castro (La Ercina), una nueva intervención que permitirá avanzar en el conocimiento de la organización urbana y de la vida cotidiana de los habitantes de este asentamiento de la Edad del Hierro, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del noroeste peninsular.

Si bien la campaña de 2025 se centró en el estudio de un espacio de culto, los trabajos de este año tendrán como principal objetivo conocer mejor la vida cotidiana de los habitantes del castro. Para ello, el equipo ampliará la excavación hacia el sector oriental del poblado para completar el estudio de una vivienda rectangular de influencia meseteña y del almacén donde apareció una fusayola con una posible inscripción realizada con caracteres del alfabeto celtibérico.

Esta intervención, según ha detallado Eduardo González Gómez de Agüero, director de la campaña, permitirá profundizar en el conocimiento de la organización urbana y de las características arquitectónicas del asentamiento, así como en su evolución a lo largo del tiempo.

Los investigadores tratarán además de evaluar el impacto de las desigualdades sociales detectadas en campañas anteriores, relacionadas con la progresiva privatización de espacios abiertos, así como la influencia que pudo ejercer el contacto con otras culturas sobre la población del castro, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Como en ediciones anteriores, la campaña contará con la participación de estudiantes del Grado en Historia de la ULE, que completarán su formación académica mediante prácticas de campo en un yacimiento arqueológico para aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos durante el curso.

La intervención está cofinanciada por el proyecto 'Territorio y Patrimonio. Los pilares de un turismo cultural sostenible en el medio rural', integrado en el programa Interreg VI-A de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, junto con la Junta de Castilla y León, y cuenta además con el apoyo económico y material del Ayuntamiento de La Ercina.

El equipo desarrollará paralelamente una prospección intensiva del entorno de La Peña del Castro con el objetivo de ampliar el conocimiento arqueológico del territorio. Para ello, solicitará la colaboración de los vecinos del municipio, cuyo conocimiento del entorno puede contribuir a localizar nuevos elementos patrimoniales de interés.

DIVULGACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIAL

Como en campañas anteriores, la excavación estará acompañada de un amplio programa de divulgación histórica y patrimonial abierto al público. El yacimiento podrá visitarse durante las semanas de trabajo dentro de la iniciativa 'Yacimiento abierto por obras', que permitirá conocer la evolución de la excavación de la mano del propio equipo arqueológico.

El programa incluirá además un ciclo de conferencias en el que participarán los grupos de investigación Hisarq e Hismecon de la Universidad de León junto a especialistas de la Universidad de Lisboa y de la Diputación de Pontevedra, así como visitas guiadas al Centro de Interpretación de La Peña del Castro, experiencias de visualización del yacimiento mediante gafas 3D y talleres de arqueología que permitirán conocer de cerca los trabajos de laboratorio realizados con los materiales recuperados durante la excavación. Todas las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo.

Las jornadas concluirán el fin de semana del 22 y 23 de agosto con una recreación histórica dedicada a las formas de vida de la Edad del Hierro y a los ejércitos romanos que participaron en la conquista del territorio, así como con la tradicional marcha hasta La Peña del Castro, en la que el equipo arqueológico presentará los principales resultados obtenidos en esta novena campaña.