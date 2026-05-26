La ULE reúne a expertos internacionales en torno a Urraca I y las redes políticas y artísticas que tejió en Europa

Archivo - Escultura dedicada a la reina Urraca I de León, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

El congreso se celebrará del 27 al 29 de mayo en León y Sahagún y congregará a investigadores de más de 25 universidades e instituciones

LEÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) - La Universidad de León (ULE) convertirá durante tres días a León en un foro que reunirá a expertos internacionales en una reflexión histórica, política y artística sobre el poder femenino en la Edad Media, con especial atención a la figura de Urraca I de León, una de las soberanas más relevantes del Occidente europeo medieval.

El congreso internacional 'Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística' será un encuentro que analizará su papel político, su dimensión como promotora cultural y artística y las complejas relaciones que el Reino de León mantuvo con otros territorios europeos entre los siglos XI y XIII.

El evento, dirigido por el director del departamento de Historia del Arte de la ULE, José Alberto Moráis, congregará entre los días 27 y 29 de mayo a destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a una visión multidisciplinar de la reina leonesa y de su tiempo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Según ha destacado Moráis, se trata del encuentro académico "más ambicioso" de los celebrados a lo largo de 2026, en el marco de la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, y contará con la participación de más de 25 universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Concretamente, al encuentro asistirán investigadores de la Universidad de León, del CSIC, la Universidad de Valladolid (UVA), la UNED, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, además de representantes del Museo Regional de Bulgaria.

CONSTRUIR UNA BIOGRAFÍA "TOTAL"

Durante las jornadas se abordará el reinado de Urraca I desde una perspectiva multidisciplinar que integrará historia, historia del arte, diplomática o arquitectura, entre otras disciplinas. El objetivo, ha explicado Moráis, es construir una biografía "total" de la reina leonesa mediante el análisis tanto su papel político como de su decisiva labor de patronazgo artístico y cultural.

El congreso pretende además abrir un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de las mujeres en el ejercicio del poder durante la Edad Media a través de miradas transversales que permitan profundizar en el protagonismo femenino en la construcción política, cultural y artística de la Europa medieval.

ENCLAVES VINCULADOS A LA SOBERANA

Las jornadas se desarrollarán en el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes de la capital leonesa, así como en el Centro Cultural San Benito de Sahagún, enclaves estrechamente vinculados a la historia de la soberana leonesa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Sahagún, el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y diversos grupos de investigación nacionales e internacionales.

El encuentro se enmarca además en la exposición dedicada a la reina Urraca actualmente abierta en el Museo de León, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio y que sirve como complemento cultural a este congreso internacional.