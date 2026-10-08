La ULE reúne este fin de semana a especialistas de toda España en torno al conocimiento tradicional de la naturaleza

Archivo - Un ejemplar del facsímil del herbario incunable 'Hortus Sanitatis' en la Real Colegiata de San Isidoro (León). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) reúne desde este viernes y hasta el próximo lunes día 12 a especialistas, investigadores y personas interesadas en la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza en el marco del IV Encuentro de la Sociedad de Etnobiología.

El encuentro abordará los conocimientos que las comunidades han desarrollado a lo largo del tiempo sobre su entorno natural, desde los usos tradicionales de las plantas hasta las prácticas y saberes vinculados al territorio, y busca poner en valor este patrimonio biocultural y favorecer su conservación y transmisión.

El programa combina actividades científicas, divulgativas y culturales que permitirán acercar estos conocimientos a la sociedad y mostrar distintos ejemplos del patrimonio biocultural de la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La programación arrancará este viernes a las 17.00 horas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, con una jornada divulgativa abierta a toda la ciudadanía y al estudiantado universitario.

La sesión comenzará con la presentación de la Sociedad de Etnobiología, a cargo de Estrella Alfaro Saiz, para posteriormente desarrollarse mediante charlas sobre los conocimientos tradicionales y las investigaciones etnobotánicas desarrolladas en la provincia de León, en las que participarán Daniel Escapa García, Alexis Corrales Manchado y Rocío Franco Martínez.

EXPOSICIÓN DE ETNOBOTÁNICA

La jornada incluirá también la presentación de una exposición de Etnobotánica, que permanecerá abierta del 13 al 23 de octubre en la sala de exposiciones de la Facultad y que podrá visitarse de lunes a jueves, de 10.00 a 12.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 19.00 horas por las tardes, mientras que los viernes el horario será de 10.00 a 12.00 horas.

Además de las actividades abiertas al público, el encuentro contará con un programa científico y cultural que recorrerá distintos enclaves de la provincia de León. El sábado 10 de octubre las actividades se trasladarán a la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, donde Natalia Castro Nicolás y Estrella Alfaro Saiz presentarán los resultados del proyecto Somos Agua II, así como los recetarios, fichas y manuales elaborados.

La jornada incluirá la presentación del libro Etnobotánica en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, del investigador Miguel Ángel Blanco Rodríguez, una obra dedicada a los conocimientos tradicionales sobre las plantas y sus usos en estas comarcas. Las actividades continuarán con una visita botánica al abedular de Murias de Paredes y un taller de cosmética con savia de abedul.

El domingo 11 de octubre los participantes visitarán el Museo del Val de San Lorenzo, el Batán y La Comunal, para conocer el patrimonio textil y las tradiciones maragatas. Posteriormente, asistirán a la romería de Nuestra Señora de los Remedios, en Luyego, y participarán en un taller de tintes naturales impartido por Ana Andrés Cristóbal, de Siembra Color.

'HORTUS SANITATIS'

El encuentro concluirá el lunes, 12 de octubre, con una visita al Museo de la Colegiata de San Isidoro y a su archivo histórico guiada por el farmacéutico e investigador Joaquín Carrasco Fernández, que abordará el conocimiento medicinal y el 'Hortus sanitatis' a finales de la Edad Media.

La Sociedad de Etnobiología es una asociación científica de ámbito nacional, abierta no solo a investigadores, sino también a cualquier persona interesada en la naturaleza, la cultura y los conocimientos tradicionales. Su objetivo es promover la investigación, la divulgación y la conservación del patrimonio biocultural para fomentar el intercambio entre la ciencia y los saberes populares. Con este IV Encuentro la Sociedad pretende acercar la ciencia a la ciudadanía y destacar la riqueza del patrimonio biocultural leonés y la importancia de conservarlo y transmitirlo a las futuras generaciones.