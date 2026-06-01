La ULE reunirá a los principales actores nacionales implicados en el desarrollo de satélites los días 16 y 17 de junio

Imagen de archivo de un satélite. - ULE

LEÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un curso de verano de la Universidad de León (ULE) reunirá en el Palacio Conde Luna los días 16 y 17 de junio a los principales actores nacionales implicados en el desarrollo de satélites y tecnologías clave, en una iniciativa que ha sido impulsada por el departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial, con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL).

Con el título 'Constelaciones de satélites' el curso se desarrollará bajo la dirección del profesor Jesús Gonzalo de Grado y está destinado a empleados de organismos públicos o empresas con actividades e intereses en la materia de constelaciones espaciales. También está abierto a la participación de personas interesadas en conocer las ventajas, dificultades e inconvenientes de utilizar grandes grupos de satélites para el desarrollo de una misión, especialmente a quienes cursan estudios en materias afines.

La acción formativa se compone de 12,5 horas que harán posible un análisis de los retos vinculados al desarrollo de satélites. En las dos jornadas se identificarán las necesidades asociadas a este desafío tecnológico y se profundizará el análisis en el desarrollo de constelaciones de satélites, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los participantes en este curso tendrán ocasión de conocer las políticas a corto/medio plazo de las estrategias de desarrollo de constelaciones, así como los programas tecnológicos que se desarrollan al respecto en el ámbito nacional y la contribución de los principales organismos públicos y empresas españolas.

Además de representantes de las principales empresas y de los distintos programas, y de la formación universitaria, destaca la presencia del director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés Pulido, que hablará sobre la política y estrategia nacional, que estará también acompañado por Jaime Luis Sánchez Mayorga, Director del Departamento de Programas de Defensa de la AEE.

El precio de la matrícula se ha fijado en 60 euros, cantidad que se reducirá en un 50 por ciento para los estudiantes. Toda la información y las inscripciones se pueden encontrar en la web de Extensión Universitaria de la ULE.