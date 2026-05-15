La ULE se suma a las Becas Sof.ia para impulsar el talento femenino en titulaciones STEM

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se ha incorporado a la nueva convocatoria de las Becas Sof.ia, una iniciativa promovida por Nunsys Group orientada a fomentar el acceso de mujeres a estudios universitarios en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa.

El programa, que cuenta con el apoyo del mayorista tecnológico TD Synnex, está dirigido a mujeres residentes en España que hayan finalizado este curso académico segundo de Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior y que deseen cursar estudios universitarios en titulaciones del ámbito tecnológico. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este viernes hasta el próximo día 15 de junio a las 14.00 horas.

La Universidad de León está "firmemente comprometida" con la promoción de las vocaciones STEM sin distinción de género, al considerar que la igualdad de acceso a las disciplinas científicas y tecnológicas es "clave" para el desarrollo del conocimiento y el progreso social. En este contexto, la Institución trabaja para favorecer entornos de aprendizaje abiertos e inclusivos que permitan al estudiantado desarrollar sus capacidades y vocaciones en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

De ahí que valore el papel de las alianzas entre universidad y empresa como herramienta para impulsar estas vocaciones en mujeres y contribuir a la reducción de la brecha de género en titulaciones estratégicas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Las Becas Sof.ia financian la matrícula durante dos cursos académicos completos en hasta 17 titulaciones del ámbito científico-tecnológico. En el caso de la Universidad de León el programa incluye una decena de grados, entre los que se encuentran las ingenierías de Informática; de Datos e Inteligencia Artificial; Mecánica; Electrónica Industrial y Automática y, finalmente, Ingeniería de la Energía.

APOYO ECONÓMICO, ACOMPAÑAMIENTO Y PRÁCTICAS

La renovación de la beca para el segundo año estará condicionada a la superación de al menos el 75 por ciento de los créditos del primer curso y, además del apoyo económico, el programa incluye un itinerario de acompañamiento personalizado con mentoría por parte de las profesionales del ámbito tecnológico de Nunsys Group, así como la posibilidad de realizar prácticas formativas remuneradas tras el primer ciclo académico para facilitar la transición entre la formación universitaria y el entorno profesional.

En esta iniciativa participan, junto a la Universidad de León, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidade da Coruña, la Universitat Jaume I, la Universidad Pablo de Olavide, la Universitat Politècnica de València y la Universidad de Zaragoza.

Nunsys Group es una compañía tecnológica especializada en la implantación de soluciones integrales en ámbitos como infraestructuras, comunicaciones, sistemas, transformación digital, desarrollo de software, ciberseguridad, industria digital, audiovisuales y formación. Cuenta con una plantilla de alrededor de 2.800 profesionales y más de 8.000 clientes, además de una red de 27 delegaciones en España y presencia internacional en Andorra, Portugal, Colombia y Estados Unidos.