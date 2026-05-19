La ULE trabaja en un plan de ajuste que aporte mayor eficiencia y será "reivindicativa" con la Junta

La rectora de la ULE, Nuri González. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha manifestado este martes que la Institución académica trabaja en la elaboración de un plan de ajuste para lograr una mayor eficiencia desde el punto de vista económico y ha apuntado que será "reivindicativa" con la Junta de Castilla y León.

"Ahora mismo sí que es verdad que es una universidad que no tiene problemas económicos, no tiene problemas de Tesorería, pero sí que hay un cierto desajuste entre los gastos y los ingresos, derivados fundamentalmente de algunos recortes de financiación que hemos tenido por parte de la Junta de Castilla y León, como por ejemplo el Plan de Inversiones, que llevamos cuatro años sin convocar y solo el dinero que está llegando para inversiones llega para Medicina", ha concretado.

Este contexto hace, según ha explicado, que la ULE tenga que "ajustar" las cuentas, para lo que trabaja en un plan centrado en la sostenibilidad a medio y largo plazo. "No va a ser tanto un plan de recortes de plazas", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha insistido en reivindicar a la Junta de Castilla y León un modelo de financiación plurianual y estable en el tiempo, como tienen otras comunidades autónomas. "Al final nosotros seguimos por debajo de la media en financiación por estudiante y necesitamos reivindicar eso", ha añadido.

En este contexto, la rectora ha declarado que será "reivindicativa" con la Junta, aunque actualmente es complicado establecer contacto con la Administración autonómica, ya que el momento es "un poco inestable" al no haberse constituido el Gobierno autonómico tras las elecciones y desconocer quién estará al frente de la Consejería de Educación. "Claro que voy a ser reivindicativa; ese es mi papel, reivindicar a la Junta más financiación para las universidades públicas", ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de que el plan de ajuste incluya un recorte de plazas, ha argumentado que actualmente se aborda un análisis para "reajustar" las plazas una vez determinados los lugares que necesitan más personal y los que menos. "No es nuestra intención recortar plazas, ni mucho ni menos, sino saber y conocer un diagnóstico, ver cuál es ese desajuste entre gastos e ingresos y con eso ir a la Junta y pedir mayor financiación, ese es el objetivo", ha concluido.

Nuria González se ha pronunciado de este modo tras suscribir un convenio de colaboración con representantes de las universidades europeas que forman parte de la alianza Eureca-Pro, en la Escuela de Ingenierías de la ULE.