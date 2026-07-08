El último de los diez detenidos en la 'Operación Almendro' pacta cuatro años y medio de cárcel

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La última de las diez personas que fueron detenidas en mayo de 2024 en el marco de la 'Operación Almendro' por tráfico de drogas y que faltaba aún por ser llevada a juicio, Martín I.G, se ha conformado este miércoles con una condena global de cuatro años y medio de prisión.

El encausado confeso, quien permanecía en busca y captura, hasta que hace unos meses fue detenido en Madrid e ingresado en el penal de Soto del Real, ha llegado a un acuerdo con el fiscal del caso--le pedía inicialmente ocho años y medio de prisión y una multa de 70.000 euros--para que la pena finalmente impuesta quede reducida a tres años y medio de privación de libertad y a una sanción pecuniaria de 3.665,21 euros por delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, junto con otro año más por pertenencia a grupo criminal, según el fallo anticipado 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial recogido por Europa Press.

De esta forma, la Audiencia vallisoletana da por cerrado de forma definitiva el proceso judicial contra la decena de detenidos en esta operación policial. Ocho de ellos ya fueron juzgados el 17 de septiembre de 2025, con el resultado de siete condenados y una persona absuelta, y otro más, por separado, el 20 de febrero del presente año y que también fue exonerado de los cargos por el tribunal.

El primer juicio por estos mismos hechos concluyó el pasado año con la condena de Tamara G.T. a un total siete años y nueves meses de privación de libertad y multa de 18.673 euros por un delito de tráfico de drogas, en su modalidad de notoria importancia, y tenencia de armas prohibidas; seguida, en cuanto a la gravedad de las mismas, de las impuestas al autor confeso Enrique S.S, que fue la pactada con el fiscal de seis años y un día y multa de 16.500 euros, así como los seis años y multa de 3.655 euros a José Ignacio S.C. por tráfico de drogas y grupo criminal, y los cuatro años y seis meses a Javier M.D, Jesús C.M, Alberto G.A. y Kevin dos S.P, en todos los casos con multas también por importe de 3.655 euros.

En su fallo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial absolvió, sin embargo, a Verónica C.G, quien se exponía inicialmente a una condena de cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 2.000 euros, situación que el pasado mes de febrero se reprodujo con uno noveno de los acusados, Valentín C.P, que fue juzgado en un segundo juicio y también absuelto tras abrirse pieza separada contra él.

Según los hechos probados, Tamara G.T. se había concertado con otros de los acusados, a través de llamadas telefónicas y reuniones, para proveerse de droga que luego era trasladada por ella hasta la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde disponía de un trastero. Pero además, gran parte de las sustancias que Tamara adquiría en Madrid las vendía luego a Enrique S.S, con domicilio en Morales de Toro (Zamora), para revenderlas este último a otros clientes.

Finalmente, el 23 mayo de 2024 se detuvo en Madrid a la mayor parte de los acusados y la operación continuó el 24 con la detención de tres personas más, dos mujeres en Valladolid, Tamara y Verónica, y del vecino de Morales de Toro Enrique S. Ese mismo día se procedió al registro de los trasteros ubicados en Madrid y en Laguna y de sendos domicilios en Madrid y Zamora, donde se intervinieron 492 gramos de hachís, 681,5 gramos de marihuana, 516 gramos de cocaína, 1.626, 9 gramos de Speed, 22,2 gramos de cristal, 17,3 gramos de MDMA, 8,2 gramos de éxtasis, 58,1 gramos de ketamina.

Se intervinieron también 11.500 gramos de una sustancia para la fabricación de metanfetamina, dos garrafas con 40 litros de Metyloamina que es un precursor para Metanfetamina, una pistola eléctrica, una pistola de aire comprimido con perdigones y dos navajas. A esto se unen cinco coches y 4.830 euros, además de libros con anotaciones manuscritas y diversos útiles para la preparación de las sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional concluyó además que el grupo criminal, tras la evaluación de lo intervenido, estaba en disposición de crear un laboratorio de metanfetamina.