El último inmueble sin rehabilitar en la calle Platería de Valladolid recibe licencia para albergar 14 viviendas

Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de distintas licencias urbanísticas que permitirán la creación y rehabilitación de un total de 19 unidades residenciales en la ciudad, entre ellas la rehabilitación del edificio situado en la calle Platería, 18, para destinarlo a nueve viviendas, cuatro estudios y un apartamento.

El inmueble, catalogado con grado de protección estructural (P-3) es el último pendiente de rehabilitación en esta céntrica calle y actualmente presenta "un avanzado estado de deterioro, con la desaparición de la cubierta y de parte de los forjados originales de madera en las plantas superiores", según han señalado fuentes municipales.

El proyecto contempla la adecuación interior del edificio para uso residencial, mientras que las plantas baja y sótano quedarán preparadas para un futuro uso terciario, todavía por determinar. Esta intervención complementa el proyecto previamente presentado para la restauración de las fachadas, la cubierta y los patios interiores, en cumplimiento de las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento debido al estado de conservación del inmueble.

La actuación se desarrolla, además, en un entorno declarado Bien de Interés Cultural y se produce tras la reciente incoación de un expediente de ruina inminente, que ha motivado trabajos puntuales de desmontaje y afianzamiento de elementos estructurales y de fachada. El presupuesto de ejecución material, de iniciativa privada, de esta rehabilitación asciende a 363.271 euros.

Por otra parte, se ha concedido licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario con obras en la calle Manuel Azaña, 34, donde un local comercial en bruto de 214,84 metros cuadrados construidos, situado en la planta baja de un edificio residencial, será transformado en tres viviendas de 64,95, 62,89 y 50,35 metros cuadrados, respectivamente, además de una zona común de acceso.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha autorizado la modificación de otro complejo inmobiliario en la calle Miguel Delibes, 36, que permitirá dividir un local de 147,15 metros cuadrados, anteriormente destinado a bar-restaurante, en dos viviendas de 83,65 y 63,50 metros cuadrados construidos.