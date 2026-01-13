UNASPI convoca una tractorada el jueves 15 en Valladolid para exigir políticas que no destruyan el sector primario

Archivo - Unos 50 tractores recorren Valladolid en una nueva tractorada - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha convocado una tractorada por las calles de Valladolid y una concentración frente a las Cortes de Castilla y León el próximo jueves, 15 de enero, para exigir políticas que no destruyan el sector primario.

UNASPI ha explicado que con esta convocatoria de protesta se unen a las que se están llevando a cabo en varias comunidades españolas y en otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal o Grecia tras la aprobación el pasado 9 de enero del tratado de UE-Mercosur.

"A pesar del profundo descontento social y las protestas del sector, la UE ha ignorado las advertencias del campo español", ha lamentado UNASPI .

La concentración ante la sede de las Cortes coincidirá con la celebración de la Comisión Extraordinaria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la que comparecerá el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, para que informe sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025, un día después de la comparecencia del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

UNASPI ha pedido a todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes que exijan al Gobierno central que rompa su "alineamiento" con el acuerdo UE-Mercosur y que vote en contra del mismo. "Pedimos que desde Castilla y León se exija la aplicación de la preferencia comunitaria, principio fundacional de la UE que está siendo sistemáticamente vulnerado, aún siendo de obligado cumplimiento", añade en la convocatoria de la concentración que firma su presidente, Miguel Ángel Aguilera.

Los convocantes de la tractorada insisten en que el tratado es una "amenaza directa" a la supervivencia del campo y a la soberanía alimentaria y lamentan que ignore el "papel fundamental" que agricultores y ganaderos desempeñan en la protección del medio ambiente.

"Los graves incendios que han asolado Castilla y León han dejado una lección clara un monte sin ganadería es una bomba de relojería", argumentan en su rechazo al acuerdo UE-Mercosur para añadir: "La ratificación de Mercosur es la sentencia de muerte para los "custodios del territorio".

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes ha informado además de que ha invitado a todas la organizaciones profesionales agrarias a unirse a las movilizaciones desde el convencimiento de que unidos son "más fuertes" y pueden llegar "más lejos". "Juntos somos más", concluye la convocatoria.