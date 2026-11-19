El presidente de ABA, Daniel Franco (izquierda), y la directora de zona León Oeste y Galicia de Unicaja, Raquel Nespral (derecha), durante la firma del convenio en Carracedelo (León). - UNICAJA

CARRACEDELO (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

Unicaja colaborará con la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) para aportar soporte, productos y servicios adaptados a sus necesidades con el objetivo de mejorar sus condiciones financieras y las de sus asociados, más de 300 profesionales del sector.

De esta forma, se beneficiarán de una oferta financiera específica que incluirá diversas opciones de financiación para apoyar sus inversiones, así como anticipos de ayudas o seguros agrarios.

La directora de zona León Oeste y Galicia de Unicaja, Raquel Nespral, y el presidente de ABA, Daniel Franco, han firmado este acuerdo en la sede de la Asociación en Carracedelo (León). Unicaja refuerza así su vinculación con los agricultores de El Bierzo para seguir aportándoles un servicio cercano y personalizado que les permita obtener la mayor rentabilidad de sus proyectos, según ha informado a Europa Press en un comunicado Unicaja.

Según ha destacado Raquel Nespral, "el compromiso de Unicaja con el sector agroganadero de El Bierzo nace de la cercanía a sus profesionales y del reconocimiento a la calidad excepcional de sus productos". "Esa relación nos permite comprender los retos de su actividad e identificar las mejores posibilidades de crecimiento y expansión", ha añadido.

Por su parte, Daniel Franco ha expresado su satisfacción por poder firmar un convenio que facilita soluciones a los agricultores para abordar sus necesidades financieras tanto del día a día como de inversiones y mejoras en sus explotaciones, y de esta manera seguir trabajando por la mejora del sector en el Bierzo.

SOLUCIONES PARA EL SECTOR

El acuerdo pone a disposición de los profesionales del sector soluciones adaptadas que abarcan, tanto la operativa cotidiana de las explotaciones, como la financiación de inversiones destinadas a su modernización y a reforzar su competitividad.

La oferta incluye anticipos de ayudas, financiación de campañas agrícolas y préstamos para la compra de maquinaria, la mejora de fincas rústicas y la instalación de sistemas de riego eficiente. También contempla operaciones de circulante y productos específicos para impulsar el desarrollo agroindustrial.

Además, para seguir impulsando alternativas para la financiación del sector en condiciones ventajosas, Unicaja apuesta por la colaboración público-privada, mediante acuerdos con Saeca, a través de diferentes líneas, y con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, en el denominado Instrumento Financiero de Gestión Centralizada.

Asimismo, se incluyen también líneas ICO, avales, leasing, renting, financiación vinculada a fondos Next Generation y comercio exterior, así como una amplia gama de seguros agrarios, personales y empresariales.

RENTABILIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Unicaja ofrece a agricultores y ganaderos soluciones de financiación e inversión para modernizar sus explotaciones. El sector agrario es una de las prioridades de la entidad en Castilla y León por su aportación a la economía y al desarrollo rural.

La renovación de infraestructuras y la incorporación de nuevas tecnologías pueden mejorar la productividad, reducir el impacto ambiental y favorecer la continuidad de las explotaciones. La entidad acompaña este proceso con apoyo especializado y soluciones adaptadas a las necesidades de agricultores y ganaderos.

La sostenibilidad forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 y de la estrategia corporativa de Unicaja. En este marco, el banco impulsa la financiación de inversiones que ayuden a sus clientes a transformar su actividad y contribuyan a una economía más eficiente y sostenible.