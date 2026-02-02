Unicaja y Diputación de Ávila anticiparán a ayuntamientos 17 millones de la recaudación de tributos

Carlos García (i), Carlos Martín-Forero y Cristina Sánchez, durante la firma del convenio. - UNICAJA

ÁVILA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Diputación de Ávila mantienen su "apoyo" a los ayuntamientos de la provincia a través de "medidas concretas" como el anticipo de 17 millones de euros de la recaudación de los tributos municipales de 2026.

El objetivo de esta nueva operación de tesorería es que las entidades locales "puedan disponer de liquidez desde principios de año y durante todo el ejercicio", señala la entidad financiera a través de un comunicado.

En concreto, Unicaja y el organismo supramunicipal han firmado una operación por la que, a través de una póliza de crédito, la entidad financiera anticipa esos 17 millones de los ingresos procedentes de los tributos gestionados por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Ávila.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, el director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión, Carlos Martín-Forero, y la gerente de Negocio Institucional en Castilla y León, Cristina Sánchez, ha firmado este acuerdo.

Entre las condiciones financieras de la operación ofrecidas por Unicaja, tras el proceso de licitación abierto adjudicado a la entidad, se establece que el OAR reembolsará al banco "la cantidad anticipada antes del 31 de diciembre de este año".

Por parte de Unicaja, el director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión, Carlos Martín-Forero, ha reafirmado "la vinculación de la entidad con Castilla y León y, en particular, con la provincia de Ávila y sus instituciones, especialmente, con las entidades locales, motores clave del progreso y la cohesión del territorio".

En este sentido, ha manifestado a la Diputación de Ávila y a los distintos ayuntamientos que la integran la voluntad del banco "de atender sus demandas de financiación, así como de ofrecerles un amplio abanico de soluciones y servicios financieros".

"Unicaja trabaja con el propósito de estar al lado de las corporaciones locales", cuya contribución directa al bienestar y al crecimiento de la provincia ha puesto en valor. Les proporciona herramientas financieras que faciliten su gestión diaria y contribuyan a consolidar su solidez económica", ha añadido Martín-Forero.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha indicado que para la Diputación, "que tiene entre sus fines primordiales la asistencia técnica, jurídica y económica a los ayuntamientos de la provincia", este anticipo es "un compromiso para que los consistorios puedan empezar el año con recursos para llevar a cabo las actuaciones que consideren más beneficiosas, dentro de sus competencias legales, para el bienestar y el interés general de sus vecinos".