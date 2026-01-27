Unicaja y Diputación de Salamanca anticiparán a ayuntamientos hasta 36 millones mediante una operación de tesorería

Firma del acuerdo entre Unicaja y Diputación de Salamanca. - UNICAJA

SALAMANCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Diputación de Salamanca han suscrito una nueva operación de tesorería en forma de cuenta de crédito para el ejercicio 2026, con un límite disponible de 36 millones para "poner con antelación a disposición de los ayuntamientos de la provincia la recaudación prevista de sus tributos en este ejercicio económico".

El convenio ha sido suscrito por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión de Unicaja, Carlos Martín-Forero.

La finalidad de esta operación, en forma de cuenta de crédito, es "atender" los anticipos a las entidades locales que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (Regtsa) tiene comprometidos sobre los tributos cuya competencia de gestión y recaudación le ha sido delegada por los ayuntamientos de la provincia, y que dispongan, por tanto, de liquidez desde principios de año y durante todo el ejercicio.

Con la formalización de este acuerdo, en cuyo acto también han participado, por parte de Unicaja, Manuel Rubio, director territorial Noroeste, y Cristina Sánchez, gerente de Negocio Institucional en Castilla y León, se contempla una primera disposición, correspondiente a los anticipos del primer cuatrimestre de 2026, por un importe de 18 millones, señala la entidad financiera a través de un comunicado.

Entre las condiciones financieras de la operación ofrecidas por Unicaja, tras el proceso de licitación abierto adjudicado a la entidad, se establece que Regtsa reembolsará al banco las cantidades anticipadas, hasta un máximo de 36 millones, antes del 31 de diciembre de este año, fecha en la que se volverá a realizar una nueva licitación crediticia.

Asimismo, Unicaja será la entidad responsable de la gestión de cobro de los 850.118 recibos domiciliados en REGTSA entre todas las entidades bancarias, así como de la tramitación de las devoluciones de esos recibos.

Al respecto, señala que la idoneidad de esta medida se refleja en la evolución experimentada en los anticipos anuales realizados desde Regtsa desde 2020, pasando de los 46 millones en dicho ejercicio a los más de 56,3 millones de 2025.

ENTIDADES LOCALES

El director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión de Unicaja, Carlos Martín-Forero, ha subrayado el "compromiso" de la entidad "con Castilla y León, sus provincias y sus instituciones", y ha trasladado a la Diputación de Salamanca y a los distintos ayuntamientos la disposición del banco "para satisfacer sus necesidades de financiación y para cubrir cualquier otro tipo de servicio financiero".

"Nuestro objetivo es acompañar a los ayuntamientos, aportándoles soluciones financieras que les ayuden en su día a día y que contribuyan a reforzar su estabilidad", ha indicado el representante de Unicaja, quien ha puesto en valor la estrecha relación existente entre el banco y la provincia de Salamanca.

Para el organismo provincial, en palabras de su presidente, Javier Iglesias, "es un servicio más que la Diputación pone al servicio de todos los ayuntamientos para facilitar su gestión". "Con esta posibilidad lo que hacemos es que puedan disponer de financiación fácil y responsable desde el primer día del año, independientemente de cuándo cobren sus tributos", ha finalizado.