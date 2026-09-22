Unicaja financia la modernización de regadío de Canal de Villadangos (León), que beneficiará a más de 1.300 agricultores

Representantes de Unicaja y de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (León). - UNICAJA

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha concedido financiación a la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (León) para contribuir a la modernización del regadío de sus explotaciones, un proyecto que beneficiará a más de 1.300 agricultores de las comarcas del Órbigo y el Páramo y permitirá avanzar hacia un uso más eficiente y sostenible del agua.

La entidad ha facilitado los préstamos y avales necesarios para financiar la parte de la inversión que corresponde a la Comunidad de Regantes. Además, pondrá a disposición de los agricultores soluciones de financiación para adaptar sus instalaciones al nuevo sistema una vez concluida la infraestructura general.

Esta línea de colaboración se ha presentado durante un encuentro mantenido en Villadangos del Páramo (León) entre el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, Serafín Pérez, al que ha acudido también el presidente de su Junta de Gobierno, Luis Javier Jáñez, y el resto de los miembros de este órgano. Por parte de Unicaja también han estado presentes José Maria García, director zona León Este y Palencia; Fernando Fernández, director de la oficina de Unicaja y Angel María Castro, gestor agroganadero.

Manuel Rubio ha destacado la importancia del proyecto para el futuro de las explotaciones de la zona. "Está actuación representa una oportunidad para mejorar la eficiencia, incorporar nuevas soluciones tecnológicas y avanzar hacia una agricultura más sostenible. Desde Unicaja queremos acompañar tanto a la Comunidad de Regantes como a cada agricultor, facilitándoles los recursos que puedan necesitar para afrontar esta inversión", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la vinculación de Unicaja con la provincia de León y con su sector agrario, que desempeña un papel "esencial" en la actividad económica, el empleo y el desarrollo social del territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado Unicaja.

PRÉSTAMOS DE 23,74 MILLONES

Unicaja ha aportado préstamos de 23,74 millones y avales de 21,6 millones de euros para financiar la participación de la Comunidad de Regantes en las obras. La actuación cuenta con una inversión global de 90 millones de euros y está respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la propia Comunidad de Regantes, con financiación de Unicaja.

La ejecución se lleva a cabo en coordinación con lo Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

A esta financiación se sumarán las soluciones que Unicaja ofrecerá a los agricultores para acometer las inversiones necesarias dentro de sus parcelas. Entre ellas, se encuentran la instalación de tuberías enterradas, sistemas de pívot y otros equipos de riesgo vinculados a la nueva infraestructura.

SISTEMA MÁS EFICIENTE Y FLEXIBLE

La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos gestiona el riego de 6.023 hectáreas de 2.374 propietarios y cuenta con más de 1.300 regantes en las comarcas del Órbigo y el Páramo de León. El establecimiento del nuevo sistema permitirá sustituir el actual riego mediante acequias por una red de tuberías enterradas, con hidrantes a pie de parcela y un sistema de riesgo a la demanda que podrá gestionarse mediante dispositivos móviles.

La modernización contribuirá a aprovechar mejor el agua, reducir costes, mejorar el rendimiento de las explotaciones y facilitar la diversificación de cultivos. También simplificará parte de las tareas diarias de los agricultores.

90 MILLONES DE EUROS

Las obras se desarrollarán en dos fases y supondrían una inversión total de 90 millones de euros. Unicaja mantiene una línea de apoyo específica al sector agrario, con soluciones dirigidas a atender las necesidades de financiación, inversión y modernización de agricultores y ganaderos.

La entidad considera "prioritario" este sector en Castilla y León por su aportación a la actividad económica y al desarrollo del medio rural. La incorporación de tecnología y la mejora de las infraestructuras pueden contribuir a elevar la productividad, reducir el impacto ambiental y favorecer la continuidad de las explotaciones.

La sostenibilidad forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja y de su estrategia corporativa. En este contexto, la entidad impulsa soluciones de financiación orientadas a acompañar a sus clientes en sus procesos de transformación y a facilitar inversiones que contribuyan a una economía más eficiente y sostenible.