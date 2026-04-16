Unicaja e Iberaval refuerzan su acuerdo de colaboración para actualizar y mejorar la financiación de pymes y autónomos

La directora general adjunta y responsable de Negocio de Iberaval, Sandra Martínez, y el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio. - UNICAJA

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la sociedad de garantía Iberaval han reforzado su acuerdo de colaboración con el objetivo de actualizar y mejorar las condiciones de financiación dirigidas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores, con especial atención a los territorios en los que opera la sociedad.

El objetivo de ambas entidades es apostar por una financiación accesible y adaptada que contribuya a fortalecer el tejido empresarial, han informado a Europa Press fuentes de Unicaja.

La renovación del convenio fija en 110 millones de euros el volumen máximo de riesgo vivo avalado, reforzando así la capacidad de ambas entidades para seguir apoyando al tejido productivo y favorecer el desarrollo económico en distintas comunidades autónomas.

El acuerdo, suscrito en Valladolid por el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y la directora general adjunta y responsable de Negocio de Iberaval, Sandra Martínez, contempla un amplio catálogo de soluciones financieras tales como préstamos para inversión, financiación de circulante, cuentas de crédito y leasing mobiliario, que permiten cubrir hasta el cien por cien de los proyectos empresariales.

Estas herramientas están diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio, facilitando tanto la puesta en marcha de nuevas iniciativas como la consolidación de los negocios ya existentes.

LÍNEAS DE ORGANISMOS

Asimismo, la colaboración incorpora y da continuidad a líneas específicas vinculadas a organismos públicos en diferentes comunidades autónomas, lo que amplía el alcance de la financiación y refuerza el impacto del acuerdo en el ámbito local, ha añadido la entidad.

"Esta renovación consolida una colaboración estratégica que nos permite seguir cerca de las empresas en nuestros territorios de actuación, apoyando su crecimiento y contribuyendo al dinamismo económico local", ha señalado el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio.

Por su parte, la directora general adjunta y responsable de Negocio de Iberaval, Sandra Martínez, ha afirmado que uno de los compromisos "clave" en el día a día de la entidad es "tan simple como exigente" y consiste en "resultar útiles" a las empresas que necesitan su financiación para abordar procesos ordinarios o extraordinarios dentro de su actividad "como pueden ser liquidez para disponer de flujo de caja o recursos cuando pretenden afrontar una inversión relevante".

Unicaja e Iberaval cuentan, en la actualidad, con una cartera viva de casi 914 operaciones por valor de 96 millones de euros en todo el territorio español. La producción durante 2025 y en lo que va de año supera las 449 operaciones por más de 76 millones.