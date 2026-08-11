La Unidad de Carreteras de Zamora crea un bypass de seis kilómetros para evitar retenciones por obras en la A-52

ZAMORA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Carreteras de Zamora ha creado este martes un bypass de seis kilómetros, entre los términos de Rionegro del Puente y Mombuey (puntos kilométricos 50-56) para evitar retenciones por obras en la A-52.

La decisión se ha adoptado ante el elevado volumen de tráfico registrado y el avance de los trabajos en la renovación del firme de la A-52, que han obligado a realizar cortes en la circulación y a desviar temporalmente el tráfico hacia la carretera nacional, lo que provocó atascos este lunes en sentido Benavente.

Además, este miércoles alrededor de las 14.00 horas, se paralizarán los trabajos en la autovía y quedará abierto al tráfico el tramo actualmente en obras, con el objetivo de mejorar la capacidad de circulación y atender el previsible aumento de tráfico durante la jornada del eclipse solar, en la que está prevista una movilidad extraordinaria en las carreteras de la provincia.

Los trabajos de renovación del firme en la A-52 se reanudarán el jueves, aunque se mantendrá el bypass establecido para canalizar la circulación y facilitar la movilidad en la zona.