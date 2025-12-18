La Unidad del Dolor Crónico del Hospital El Mirón de Soria iniciará su actividad "de forma inminente"

De dcha a izda, Montero, De Gregorio, Vicente y uno de los fisioterapeutas en la presentación de la Unidad del Dolor Crónico - EUROPA PRESS

SORIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), avanza en la puesta en servicio la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (UAAD) en el Hospital Virgen del Mirón del Complejo Asistencial Universitario de Soria, donde iniciará su actividad "de forma inminente".

El objetivo de que los pacientes que la sufren, cerca del 23 por ciento de la población, reciban tratamiento y recuperen su funcionalidad.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente y el coordinador regional de las unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, Federico Montero, han presentado este jueves la nueva unidad que amplía la cartera de servicios de Atención Primaria.

De Gregorio ha incidido en que responde al compromiso de la Consejería de Sanidad de dotar a todas las áreas de salud de la Comunidad de este tipo de unidades antes de que finalice el año y se enmarca en los ejes estratégicos del V Plan de Salud de Castilla y León 2032.

Así, ha detallado que la UAAD iniciará su actividad de forma "inminente", por lo que "se establecerá una implantación progresiva del programa" que se iniciará en el centro de salud Soria Rural (8.035 tarjetas sanitarias), que también está ubicado en el Hospital Virgen del Mirón.

También comenzará en los otros dos centros de salud urbanos, Soria Norte (23.681 tarjetas) y Soria Sur (19.820 tarjetas sanitarias). En este sentido, ha apuntado que se prevé una cobertura inicial de 80 a 100 pacientes al año, con un incremento progresivo hasta unos 200 usuarios anuales conforme se optimice el recurso.

EQUIPO

Las personas con dolor crónico no oncológico podrán ser derivadas a la UAAD desde cualquier centro de salud o servicio del Complejo Asistencial Universitario de Soria (hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón).

La UAAD del Hospital Virgen del Mirón, habilitada en la segunda planta y estará compuesto por dos fisioterapeutas y una enfermera con formación específica en abordaje del dolor persistente.

Estos profesionales trabajarán coordinadamente con las 14 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Soria y en colaboración con la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo.

Además, se precisará la coordinación con el médico de familia del paciente para supervisar y ajustar tratamientos farmacológicos. La Unidad abrirá con tres consultas y una sala de cinesiterapia para tratamientos y educación sanitaria y se espera contar con el primer grupo de pacientes a mitad de enero.

CALIDAD DE VIDA

Federico Montero ha detallado que se trata de la sexta provincia, la novena en España, en contar con esta Unidad para seguir avanzando en el cambio del paradigma en el dolor crónico, "hasta ahora silenciado" y donde hay un 23 por ciento que lo sufren en Castilla y León, una incidencia que es especialmente alta en mujeres y personas mayores.

En la provincia de Soria, el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica suponen un reto para la atención integral de estos pacientes.

Así, ha señalado que estará "dotada de un equipo de profesionales que ofrecerán un atención multidisciplinar y biopsicosocial a los pacientes, favoreciendo su afrontamiento activo, autonomía funcional y calidad de vida".

El coordinador regional de las unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico ha recalcado que el tratamiento buscará que el paciente "vuelva a ser el protagonista de su vida y recupere su funcionalidad porque el dolor cónico afecta en todas las funcionalidades". En este sentido, se trabajará con médicos, enfermeras, fisioterapeutas y trabajadores sociales para dar respuesta a todas las afecciones.

Montero ha explicado que la finalidad de las UAAD es promover un abordaje integral y activo del paciente con dolor crónico no oncológico desde un modelo biopsicosocial. Estas unidades dotan a los usuarios de herramientas educativas y de afrontamiento basadas en la neurociencia del dolor, el ejercicio terapéutico y la autogestión, favoreciendo su autonomía, la reducción de la discapacidad y la mejora de la calidad de vida.