Uniendo Moda acude a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para proyectar la moda de Castilla y León

De izq a dcha, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; la directora ejecutiva de ACME, Pepa Bueno; el presidente de ACME, Juan Duyos, y la secretaria general adjunta de CEOE Castilla y León, Natalia Martín. - UNIENDO MODA

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Uniendo Moda para la proyección de la moda de Castilla y León cuenta con un espacio propio en la Mercedes-Benz Fashion Week hasta el día 22 de febrero en el marrco de la colaboración que mantiene con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Uniendo Moda, el proyecto de CEOE Castilla y León y la Consejería de Industria, Comercio y Consumo de la Junta, ha sellado una alianza estratégica con ACME para reforzar la proyección nacional de la moda de Castilla y León y abrir nuevas oportunidades de visibilidad, posicionamiento y conexión profesional para las firmas de la Comunidad dentro del circuito de la moda de autor española.

La primera gran puesta en escena de esta colaboración es la que tiene lugar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW), donde Castilla y León cuenta con presencia propia hasta el 22 de marzo en el espacio Uniendo Moda Castilla y León, que está ubicado en Cibelespacio y desde el que once diseñadores de la Comunidad exhiben durante estos días la diversidad estética y el dinamismo de la escena creativa castellanoleonesa.

En ese marco, el presidente de ACME, Juan Duyos, acompañado de la directora ejecutiva de la Asociación, Pepa Bueno, visitó hoy el stand de Uniendo Moda, donde mantuvo un breve encuentro con el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, han informado a Europa Press fuentes de Uniendo Moda.

La presencia de Duyos, uno de los principales diseñadores del país, en el stand de Uniendo Moda refuerza el alcance de la alianza entre ambas entidades y el respaldo al posicionamiento de la moda de Castilla y León en uno de los principales escaparates del sector en España.

El acuerdo con la Asociación Creadores de Moda de España, que busca fortalecer la competitividad del sector textil y de la moda de la Comunidad, nace con el objetivo de estrechar la colaboración entre ambas entidades en ámbitos como la representación institucional, la coordinación estratégica, el apoyo técnico, la promoción, la formación y la presencia en los principales foros del calendario nacional de la moda.

ACCIONES

Entre otras actuaciones, contempla la participación conjunta en foros y eventos de referencia del calendario de la moda, el impulso de acciones de visibilidad y comercialización para las firmas de la Comunidad, el desarrollo de iniciativas formativas y de asesoramiento para diseñadores y empresas del sector, así como el fortalecimiento de las conexiones entre creadores, talleres, industria textil y agentes del ecosistema de la moda.

Durante tres jornadas, el stand Uniendo Moda funcionará como un espacio de exhibición, encuentro y proyección profesional, en el que los once diseñadores mostrarán sus colecciones, materiales, procesos e inspiración ante medios especializados, compradores, prescriptores y profesionales del sector.

La acción responde a los objetivos de Uniendo Moda de fortalecer la competitividad del sector, consolidar su identidad empresarial y ampliar sus oportunidades de mercado dentro del ecosistema nacional de la moda.

En esta edición participarán Santiago García-Didesant, Sara Santiago, Ainhoa Salcedo, Rosana Largo, Tocados Zeleste, Mónica Fuentetaja, Andrea Suárez, Lucía Ortiz, Mónica Neches, Zaira Domenech y Erik Bruccia, una representación que refleja la diversidad creativa de la Comunidad y la pluralidad de su escena de autor, desde firmas consolidadas hasta propuestas emergentes.

Junto a ellos, la artesana Luisa Guardo, responsable del proyecto palentino Ídem de Lienzo, realizará demostraciones en directo de tejido en telar manual, poniendo en valor la tradición textil y la vigencia del oficio artesanal dentro de la creación contemporánea.