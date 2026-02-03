La Universidad de Burgos y Fundación Caja Rural colaborarán para acercar los drones a alumnos de Secundaria . - UNIVERSIDAD DE BURGOS

BURGOS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Burgos, en colaboración con Cajaviva y Fundación Caja Rural, ha firmado este martes un acuerdo que busca "acercar la tecnología de drones" al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia.

El objetivo es aumentar las vocaciones tecnológicas y "crear cantera" en un ámbito profesional en el que se estima que, a corto plazo, se requerirá la incorporación de entre 2.000 y 5.000 personas.

La principal actividad, apoyada con una aportación de 30.000 euros por parte de Cajaviva y Fundación Caja Rural y que une el carácter lúdico y formativo, consistirá en una competición de (First Person View (FPV) o drones de visión en primera persona que deberán construir, por grupos, los propios estudiantes.

Los alumnos comenzarán utilizando piezas sencillas, aunque la intención es que los modelos se puedan construir con impresoras 3D y puedan volar en una competición que se realizará en el centro de la ciudad. De este modo, la Universidad de Burgos pretende fortalecer y ampliar la apuesta que está realizando por este sector, cuyo principal exponente es en el Laboratorio de Drones financiado por la Junta de Castilla y León y cuya labor se verá ampliada en el ámbito docente en con el Máster de Formación Permanente en Tecnología de Drones que comenzará a impartirse en octubre.

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha subrayado "el gran valor educativo de los drones" y su carácter transversal, "ya que, además de toda la tecnología que implican, incluyen también una parte humanística en todo lo vinculado a la protección de datos, derechos, usabilidad y gestión de todo lo que tiene relación con las personas y sus entornos", así como el gran poder de desarrollo económico que va a propiciar el sector en todo lo relacionado con el diseño, fabricación, mantenimiento y aplicaciones (DFMA) de drones.

En la misma línea, el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, ha indicado que existen numerosos sectores "en los que los drones van a pasar a ser un elemento crítico, como agricultura, logística, seguridad, vigilancia, hasta ayuda humanitaria o rescates", así como valor que supone trabajar de manera conjunta con "un actor fundamental en la innovación y la investigación como es la Universidad de Burgos".