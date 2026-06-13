La Universidad Católica de Ávila celebra la graduación de 250 alumnos de la promoción 2026 - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

ÁVILA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado los actos de graduación de la promoción 2026, con dos ceremonias académicas que han reunido a 250 alumnos del total que se encuentran en el último año de su titulación, quienes han estado acompañados por familiares, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, así como por los padrinos Ángel Acebes y Ana Pérez.

La jornada ha comenzado con una eucaristía celebrada en la Catedral del Salvador, presidida por el obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo, en la que ha felicitado a los alumnos, quienes cuentan con "unos aprendizajes para servir a la sociedad", y que hoy, rodeados de sus familiares y amigos, han recibido "el premio" a su esfuerzo.

Los actos académicos se han celebrado en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, divididos en dos sesiones. Por la mañana ha tenido lugar la graduación de los alumnos de las facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Artes y Humanidades y Educación, mientras que por la tarde se han graduado los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud, según ha señalado la UCAV en un comunicado recogido por Europa Press.

Ambas ceremonias han estado presididas por la presidenta de la UCAV, Lydia Jiménez, y por la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero, quien ha subrayado que se trata de un día de "enorme alegría" para todos los que forman parte de esta universidad.

Asimismo, ha mencionado que el resultado también llega gracias al "esfuerzo y acompañamiento" de los familiares de los graduados, a quienes ha recordado que para todas estas familias las puertas de la Universidad "siempre estarán abiertas".

Además, ha hecho referencia a las palabras que el Papá León XIV ha dedicado recientemente a los jóvenes en la Plaza de Lima, en Madrid, con las que ha animado a los alumnos a "cambiar la historia con el amor".

Sáez Yuguero ha tenido palabras de agradecimiento también para los padrinos de la promoción, Ángel Acebes, "uno de los grandes promotores" de la UCAV, y la doctora en Enfermería, Ana Pérez, que siempre ha estado "muy vinculada" a la UCAV.

Por su lado, Ángel Acebes, en la graduación de la mañana, se ha mostrado "muy honrado" de haber sido elegido padrino de esta promoción de la UCAV y ha recordado "la ilusión" que se inició con Antonio Cañizares de fundar una universidad para Ávila.

Tiempo después, además de alegrarse de que haya "más de 4 500 jóvenes de la UCAV" que llenan las calles y plazas, puede asistir a la graduación de alumnos que salen a la vida profesional "bien formados para los retos de un nuevo trabajo, pero, sobre todo, humanamente en principios y valores".

Los graduados de la facultad de Ciencias de la Salud, por la tarde, han estado acompañados de la madrina Ana Pérez, quien les ha remarcado la importancia de las profesiones elegidas, que tienen "un profundo impacto" en la vida de las personas. "Los conocimientos científicos son esenciales, pero vuestra verdadera grandeza estará también en la empatía, la escucha y el respeto con el que tratéis a los pacientes y a sus familias", ha añadido.

Durante la imposición de becas se ha vivido uno de los momentos "más emotivos" de la jornada, cuando los padres y el hermano de una alumna de la UCAV que falleció el pasado año, y hoy debería haber estado en esta graduación, han recogido la beca de manos de la presidenta y de la rectora de la UCAV.

Además, durante los actos, cuatro alumnos han sido los encargados de compartir con todos los asistentes las vivencias de estos años de vida universitaria, y el toque musical de la jornada ha estado a cargo del coro de la UCAV.